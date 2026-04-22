Autoridades federales niegan captura de ‘El Guano’ tras operativo en el Triángulo Dorado

Contrario a reportes locales que aseguraban la captura de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, la Secretaría de la Defensa Nacional descartó que el hermano del Chapo se encuentre entre las personas detenidas tras el despliegue federal de este miércoles.

Un operativo de gran escala centrado en la captura del Aureliano Guzmán se desarrolló en la región conocida como Triángulo Dorado, en los límites de Sinaloa y Durango, con participación de fuerzas terrestres y aéreas. El Aeropuerto Internacional de Culiacán suspendió vuelos comerciales durante varias horas y restringió operaciones a aeronaves oficiales bajo resguardo federal.

La Secretaría de la Defensa Nacional lidera una ofensiva contra el grupo criminal de Aureliano Guzmán Loera en Sinaloa. Omar García Harfuch detalla que las fuerzas federales ya lograron la detención de varios sujetos en la región. El despliegue abarca rutas estratégicas que… pic.twitter.com/fZ73Stsuqx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el despliegue en Sinaloa, con énfasis en Badiraguato, y precisó que la identidad de las personas detenidas no puede darse a conocer debido al proceso de investigación en curso.

García Harfuch detalló que las acciones arrancaron desde las primeras horas del día bajo coordinación del gabinete de seguridad, con participación central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También aseguró que habían logrado detenciones durante el operativo, aunque aclaró que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la captura de Aureliano Guzmán Loera, La intervención, según el funcionario, se mantiene activa y se extiende a corredores montañosos que conectan Sinaloa, Durango y Chihuahua.

🔴#Ahora | Ante versiones de la captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que “todavía no se confirma detención de este sujeto”.



Informó que se realizan acciones en Sinaloa y que ya hay detenidos. pic.twitter.com/4q1uHAgMag — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

Reportes locales aseguran que la operación federal se concentró en la comunidad de El Durazno, municipio de Tamazula. Se confirmaron la presencia de al menos cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y dos aeronaves Beechcraft T-6 Texan II equipadas con sistemas de intercepción de comunicaciones. Las acciones incluyeron vigilancia aérea, control territorial y labores de inteligencia.

El Durazno, localidad del municipio de Tamazula, figura de manera recurrente en operativos federales por su relevancia como centro de operación del “Guano”. Autoridades han desplegado acciones similares en meses recientes sin lograr la captura de este líder criminal.

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MSL