Como gallitos

Los que se soltaron varios picoteos desde sus respectivas trincheras en redes sociales fueron el representante de la plataforma política Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, y el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, después de que en una entrevista radiofónica el primero acusara al segundo de estar detrás de la filtración del padrón de afiliados de su organización, que busca convertirse en partido político. Al verse aludido, el de Morena se sacudió el polvo, no sin dejarle al experredista varios recargones: “Acosta Naranjo, no tengo idea a qué te refieres, no sé cuál es la razón de tu lloriqueo ni me interesa, pero de lo que no tengo duda es que eres un tramposo y mañoso”, le soltó Gutiérrez Luna, que también acusó al de Somos MX de ser bien conocido por negociar candidaturas desde que estaba en el ya técnicamente muerto sol azteca. “Es lo que has hecho toda tu vida”, le recriminó. “Todos sabemos que tú, desde siempre, con Los Chuchos negociabas candidaturas y posiciones”. Encendido por los señalamientos, Guadalupe retó a su adversario a no ocultarse detrás del ciberespacio y que el tiro sea en vivo y con testigos de la prensa, a ver de a cómo les toca. Tsss.