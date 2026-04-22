Operativo federal en Sinaloa va por hermano de ‘El Chapo’

Con la participación de 340 elementos por aire y tierra

Un operativo federal se realiza en Badiraguato, Sinaloa, y sus alrededores, con la participación de 340 elementos por aire y tierra, presuntamente para detener a Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, se informó la tarde de este miércoles.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las acciones están en curso y que ya hay detenidos, aunque sin que hasta ahora se haya logrado la captura del objetivo.

“Se están realizando acciones operativas en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y los alrededores, hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, las operaciones continúan en este momento”, indicó Omar García Harfuch.

El despliegue involucra fuerzas del Ejército, la Guardia Nacional y otras dependencias federales, con operaciones por aire y tierra en la zona serrana que conecta Sinaloa con Durango, en el llamado Triángulo Dorado, una de las regiones históricas de operación del narcotráfico.

Las acciones continúan en la región, donde en operativos previos las fuerzas federales han realizado aseguramientos de armas, droga y laboratorios clandestinos, así como enfrentamientos con grupos armados que operan en la sierra.

Autoridades federales identifican a Aureliano Guzmán Loera como uno de los operadores con control territorial en la sierra, al frente de una estructura conocida como “Los Guanos”, vinculada al trasiego de drogas sintéticas y con presencia en zonas montañosas de difícil acceso.

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FGR