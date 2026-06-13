‘No habrá impunidad’ por homicidio de edil de San Miguel Amatitlán, garantiza Gobierno federal

El Gabinete federal de seguridad del Gobierno de México aseguró que “no habrá impunidad” en el homicidio de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, hechos que ya se están investigando.

A través de una publicación en redes sociales, el Gabinete federal de Seguridad aseguró que mantiene coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca, para “apoyar las investigaciones y detener a los responsables”.

En este sentido, aseguró que “no habrá impunidad”.

Matan a Joel Ángel Bravo Martínez, edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. ı Foto: Redes sociales

Asimismo, el Gabinete federal de Seguridad remarcó que, como lo informó más temprano la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se reformó la seguridad en la Mixteca, donde se encuentra ubicado el municipio en el cual ocurrieron los hechos.

“El Gabinete de Seguridad ha reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad”, escribió el Gabinete de Seguridad.

Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.



El Gabinete… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Fiscalía Oaxaca investiga homicidio de edil junto a Gobierno federal

Más temprano, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) informó que había tomado conocimiento del homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, por el cual se había reforzado la seguridad en la región y se iniciaron las investigaciones pertinentes.

A través de una tarjeta informativa, la FGE detalló que, tras tener conocimiento de dicho ataque, “la institución de procuración de justicia activó de forma inmediata los protocolos de investigación para delitos de alto impacto”.

=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO homicidio de presidente municipal de San Miguel Amatitlán; junto a Gabinete de Seguridad despliegan operativo interinstitucional en la Mixteca



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, junto al Gabinete de Seguridad, inició… pic.twitter.com/BdAD2sarRG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 13, 2026

De esta forma, informó, “se articuló una respuesta conjunta e inmediata con las corporaciones que integran el Gabinete federal y estatal”.

“Como resultado de esta coordinación operativa, se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo táctico ininterrumpido en la zona, con el objetivo de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables”, se lee en la tarjeta informativa.

En tanto, informó que asumió “con rigor técnico y científico” el desarrollo de las indagatorias, para dar con los responsables y “evitar la impunidad” en este caso.

“La Fiscalía General del Estado asume con rigor técnico y científico el desarrollo de las indagatorias, sumando la inteligencia operativa interinstitucional para esclarecer la mecánica del ataque, identificar a los autores materiales e intelectuales y garantizar la estricta aplicación de la ley para evitar la impunidad en este homicidio”, concluye la FGE en su comunicado.

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