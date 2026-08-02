Somos amigos de todos, pero defendemos soberanía: Sheinbaum responde a publicación de Trump

Sheinbaum responde a mensaje de que "México no es amigo de EU"; "somos amigos de todo el mundo", revira.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México es “amigo de todo el mundo”, pero que siempre defenderá su soberanía, con lo que respondió a una publicación que hizo en redes sociales su homólogo estadounidense Donald Trump, en donde se lee la frase: “México no es amigo de los Estados Unidos”.

Entrevistada por la prensa durante un traslado en Oaxaca, estado que visitó este domingo para una gira de trabajo, la presidenta se refirió a la publicación que hizo Trump el fin de semana en su red social Truth.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

En la publicación del mandatario estadounidense solo aparece un enlace que, a su vez, lleva a un mensaje en el sitio web del comentarista político conservador Bill O’Reilly, el cual comienza con la leyenda: “México no es amigo de los Estados Unidos” para después criticar al gobierno de nuestro país, al que califica que “corrupto” y permisivo con los cárteles del narcotráfico.

A propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que “somos amigos de todo el mundo”, y agregó que: “la valentía es la defensa de la soberanía nacional”.

🔴“Somos amigos de todo el mundo”



Así reacciona la presidenta Claudia Sheinbaum a un artículo que publicó en su red social Donald Trump, donde se señala que “los Estados Unidos no son amigos de México”.



“La valentía es la defensa de la soberanía nacional”, añadió Sheinbaum.… pic.twitter.com/E4ufsgmq84 — Azucena Uresti (@azucenau) August 2, 2026

La mandataria federal mexicana ha enfatizado en diversas ocasiones que busca mantener una relación de colaboración con Estados Unidos, pero siempre bajo el respeto a las soberanías y sin subordinación.

“México no es amigo de los Estados Unidos”, el fuerte mensaje de O’Reilly que compartió Trump

El mensaje de Bill O’Reilly lanza una dura crítica hacia el Gobierno mexicano, el cual, según el comentador, enfrenta un problema de “corrupción”, que, a su vez, afirma, ha favorecido el crecimiento de los cárteles del narcotráfico.

Además, critica a la presidenta Claudia Sheinbaum por negarse a permitir la entrada de la “ayuda” que Estados Unidos ha ofrecido para erradicar a estos grupos criminales.

“México no es un amigo de los Estados Unidos. Su gobierno ha sido corrupto durante décadas, y eso ha provocado un aumento en los asesinatos y el tráfico internacional de drogas. Eso no es una opinión, es un hecho”, se lee en el mensaje.

Mensaje de Bill O'Reilly replicado por Donald Trump en su perfil de Truth. ı Foto: Captura de video

“La actual presidenta de México, la socialista Claudia Sheinbaum, se encuentra bajo una gran presión por parte de la administración Trump para que permita que los recursos estadounidenses ayuden a erradicar a los increíblemente crueles cárteles de la droga. La Sra. Sheinbaum ha iniciado algunas detenciones, pero no permitirá la entrada de las autoridades estadounidenses a su país cuando podría hacerlo fácilmente”, concluye.

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