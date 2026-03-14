En combate al narco “soberanía no se negocia”, revira CSP a Trump

Luego de que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, reposteara una publicación en la que se insinuó mediante cuestionamientos que el Gobierno de México mantiene vínculos con el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que la soberanía nacional no está a negociación.

Por medio de redes sociales, el mandatario estadounidense publicó un fragmento de la conferencia de Sheinbaum, en donde habla de cómo ha rechazado el ofrecimiento de que EU intervenga en el combate a los cárteles, de lo cual se ha dicho orgullosa.

El Dato: La semana pasada, durante la Cumbre Escudo de las Américas, Trump aseguró que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México’’, y anunció una alianza militar

“Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles, y que rechazó que EU intervenga: ‘Así es, dijimos que no, orgullosamente no’. ¿Y así dice que no son un narcogobierno?”, se lee en la publicación hecha por otro usuario de redes sociales, pero reposteada por el mandatario.

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En declaraciones posteriores a la prensa, el republicano dijo que México no debió negarse al apoyo que ofrecía, pues insistió en que los cárteles dominan en nuestro país.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”, declaró.

Al encabezar la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Colima, Sheinbaum Pardo enfatizó que hay un entendimiento entre ambas naciones para colaborar en materia de seguridad, pero que la soberanía no es algo que se vaya a negociar porque la población llegó a poner su vida por ello.

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía, y esa no está a negociación. ¡Que viva la soberanía y la independencia de México!”, dijo.

En un pronunciamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que el mandatario de EU es consciente de que hay colaboración entre ambas naciones, pero en condiciones de respeto a la soberanía.

Subrayó que el Gobierno de México se basa en su propia estrategia de seguridad para enfrentar al crimen organizado y que Trump sabe de esa cooperación, bajo términos del respeto a la soberanía de cada territorio.

“El Gobierno de México actúa con firmeza con base en su estrategia nacional de seguridad y en estricto apego a sus leyes en contra de la delincuencia organizada y la impunidad. La administración del presidente Trump sabe que hay cooperación, siempre con pleno respeto a nuestra soberanía e integridad territorial”, dijo.

Además, señaló que la relación entre ambos países “ha alcanzado niveles históricos” en cuanto a la colaboración y por medio de acuerdos sobre la responsabilidad compartida y diferenciada, así como el respeto y confianza mutua, lo que ha llevado a una cooperación sin subordinación para enfrentar el tráfico de drogas y el de armas.

Como ejemplo de esto, la Cancillería destacó resultados de operativos contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, o contra Samuel ‘N’, quien era uno de los más buscados por el FBI y que ya fue trasladado a EU.

Igualmente, se ejemplificó la coordinación y acciones del lado mexicano con el reciente aseguramiento de 270 kilogramos de fentanilo en el estado de Colima.

“Las operaciones en contra del crimen organizado transnacional en México se planean y llevan a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas; no obstante, se mantiene una estrecha colaboración con agencias de seguridad estadounidenses de conformidad con el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, expuso.

En operativos participan sólo autoridades nacionales

› Por Yulia Bonilla

En el operativo para asegurar más de 270 kilos de fentanilo así como el que llevó a la captura de un criminal que estaba en la lista de los más buscados del FBI, únicamente participaron autoridades mexicanas, aseguró el Gobierno federal.

Respecto al primer caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el operativo se dio en el marco del entendimiento en materia de seguridad que se tiene con EU.

Explicó que la intervención de autoridades estadounidenses en este tipo de operaciones únicamente es con intercambio de información que posteriormente es verificada por México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) para luego emprender las acciones necesarias.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también recalcó que la participación de Estados Unidos es únicamente con intercambio de información, con la reserva de que no todo termina en la captura de alguna persona, ya que primero se debe verificar cada señalamiento que se realiza.

Respecto a este decomiso, aclaró que el lugar en el que se realizó sólo era utilizado como almacenamiento y no se encontraron indicios de que allí fuera producido.

Respecto a la detención de Samuel Ramírez Jr, uno de los más buscados por el FBI, igualmente negó que haya habido participación de agentes extranjeros, mas que de las autoridades mexicanas.

“En este y en todos los casos, nunca ha habido participación en campo de agentes extranjeros”, reiteró.