Claudia Sheinbaum abre puerta a nueva llamada con Trump tras tensiones con Estados Unidos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de EU, Donald Trump

La comunicación entre México y Estados Unidos seguirá por canales diplomáticos y con contacto directo entre gobiernos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al asegurar que, si resulta necesario, buscará una nueva llamada con Donald Trump para atender los temas abiertos en la relación bilateral.

Al responder si llamara o citaría a Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, tras el mensaje que publicó ayer en redes sociales, la mandataria señaló que el representante diplomático mantiene reuniones frecuentes con Roberto Velasco, canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), además de encuentros con integrantes del gabinete federal.

En la conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la comunicación con la embajada incluye asuntos de seguridad y migración. En esas reuniones, dijo, participan la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, bajo la conducción de la SRE.

También afirmó que ella misma ha sostenido encuentros con el embajador en algunos casos, aunque destacó que el contacto cotidiano ocurre mediante la Cancillería. “Ayer Roberto habló con el embajador varias veces”, dijo al explicar que existe una comunicación permanente.

RONALD JOHNSON, embajador de EU en México, el pasado 20 de abril. ı Foto: Cuartoscuro

Pese a los recientes desencuentros con Washington, la Presidenta sostuvo que su gobierno no busca una confrontación. “Nosotros no queremos un conflicto, no es nuestra intención”, expresó al responder sobre los mecanismos de diálogo con la administración estadounidense.

Cuando habló de Trump, Sheinbaum afirmó que ha tenido alrededor de 20 conversaciones con el mandatario estadounidense y dejó abierta la posibilidad de un nuevo contacto directo. “Si es necesario, vamos a buscar la llamada”, señaló.

Roberto Velasco y el gabinete federal, de acuerdo con la mandataria, mantendrán los canales institucionales para evitar que las diferencias escalen. Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que México debe ser claro cuando advierta posibles intenciones ajenas a la cooperación bilateral.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: AP

“Siempre vamos a buscar el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos”, dijo la Presidenta al subrayar que su gobierno quiere evitar temas que afecten a cualquiera de los dos países. Aun así, remarcó que también deben fijarse límites cuando estén en juego asuntos internos.

Frente a ese escenario, Sheinbaum defendió una relación de colaboración con Estados Unidos, pero insistió en que una buena comunicación no implica dejar pasar señales de presión. “Sí tenemos que poner los puntos sobre las íes, pues los ponemos”, afirmó.

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LMCT