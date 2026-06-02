Sheinbaum condena provocaciones en protestas de la CNTE

Movilizaciones de este lunes realizadas por la Coordinadora Nacional de .Trabajadores de la Educación.

"Creo que hoy tiene una mesa de diálogo"

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó que durante las movilizaciones de este lunes realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se hayan registrado actos de provocación que, consideró, no fueron realizados por docentes.

Al ser cuestionada sobre el avance de las negociaciones con la coordinadora magisterial, la mandataria informó que las conversaciones son encabezadas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación.

“Están informando la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación. Creo que hoy tiene una mesa de diálogo”, señaló.

TE RECOMENDAMOS: Mientras siguen plantones CNTE acepta acudir a mesa de diálogo con SEP y Segob

Claudia Sheinbaum sostuvo que el diálogo entre ambas partes se mantiene abierto y lo calificó como un mecanismo fundamental para atender las demandas del magisterio.

Asimismo, se refirió a los incidentes registrados durante las protestas recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y expresó su percepción de que existieron acciones orientadas a generar confrontación.

“Yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación”, declaró Claudia Sheinbaum.

La presidenta reiteró que, pese a las tensiones derivadas de las manifestaciones, el Gobierno federal mantiene la disposición de privilegiar el entendimiento institucional.

“Hay diálogo, que es muy importante”, enfatizó la Presidenta este martes en Palacio Nacional

Te puede interesar

Escala CNTE choque contra Policía; insiste Gobierno en diálogo y acusa provocadores

Tras disturbios en el Centro de CDMX, el Gobierno invita a la CNTE a mesa de diálogo para este martes

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR