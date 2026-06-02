Mañanera de Sheinbaum: 2 de junio del 2026

Este martes 2 de junio de 2026, desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.
Te puede interesar
Rechaza Claudia que haya confrontación con Donald Trump
Moviliza Sheinbaum a cientos de miles en todo el país; Tamaulipas, entre los estados con mayor respaldo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR
TE RECOMENDAMOS:
"Creo que hoy tiene una mesa de diálogo"