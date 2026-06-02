Rechaza Claudia que haya confrontación con Donald Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las recientes diferencias entre México y Estados Unidos no provienen directamente de su homólogo Donald Trump, sino de grupos políticos y económicos que buscan deteriorar la relación bilateral por motivos ideológicos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que su Gobierno mantiene una comunicación constante con diversas instancias de la administración estadounidense y reiteró su disposición para fortalecer la cooperación entre ambas naciones con base en el respeto mutuo y la defensa de la soberanía nacional.

“Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Nosotros queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todas sus áreas”, afirmó.

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Sheinbaum Pardo destacó que existe una interlocución permanente entre funcionarios de ambos países en materia diplomática, comercial y de seguridad.

Señaló que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, mantiene contacto constante con representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, mientras que el Gabinete de Seguridad sostiene coordinación con sus contrapartes de allá.

Como ejemplo, mencionó la colaboración entre la Secretaría de Marina (Semar) y el Comando Norte de Estados Unidos, así como una reunión bilateral prevista para esta misma semana entre autoridades navales de ambos países.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que existen sectores políticos tanto en México como en el país vecino que no comparten el proyecto político de la Cuarta Transformación y que buscan obstaculizar la relación entre ambos gobiernos.

“Hay sectores en Estados Unidos que no quieren que haya una buena relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente”, dijo.

La Presidenta acusó, además, a grupos de la ultraderecha mexicana de mantener vínculos con organizaciones conservadoras internacionales para impulsar campañas en contra de su administración. “Se juntan con los sectores de ultraderecha en México, que antes querían presentarse como de centro, después como de derecha y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha”, afirmó.

La mandataria federal reiteró que nuestra nación mantendrá una relación de cooperación con EU pero sin aceptar injerencias en asuntos internos.

“Uno puede convivir con el vecino, compartir muchas cosas y tener una buena relación, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y decidir qué ocurre en tu cocina, en tu recámara o en tu familia, ya no se trata de buena vecindad”, señaló.

El presidente Donald Trump, el domingo, al llegar a la Casa Blanca. ı Foto: AP

En ese sentido, afirmó que su administración mantendrá la defensa de la soberanía nacional y rechazará cualquier acción que considere una intromisión en las decisiones internas del país.

“Deseamos una buena relación con Estados Unidos, pero siempre en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo”, puntualizó la Presidenta.

Además, advirtió sobre la existencia de campañas coordinadas en redes sociales para influir en la opinión pública y generar percepciones negativas sobre su gobierno. También aseguró que parte de la conversación digital es impulsada mediante cuentas automatizadas y mecanismos que buscan orientar artificialmente los debates públicos. “Hay robots y bots que orientan la conversación en las redes sociales y que ya han sido denunciados en diversas ocasiones”, afirmó.

...Y pide a funcionarios no temer por perder la visa

| Por Claudia Arellano |

Tras considerar que la defensa de la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier interés personal, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún legislador, funcionario o representante popular mexicano debe modificar sus posiciones políticas por temor a que Estados Unidos le revoque la visa.

La mandataria federal sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente dentro del país y rechazó cualquier forma de presión externa sobre la vida pública nacional.

“Lo más importante para un legislador es defender sus convicciones. Podemos tener diferencias aquí adentro, en México, porque los asuntos de México los decidimos los mexicanos. No puede ser que un legislador opine o deje de opinar por temor a que le quiten la visa”, afirmó.

También llamó a quienes participan en la vida pública a actuar con firmeza y coherencia frente a las presiones externas. “Hay que tener valentía cuando se entra a la política. Hay que defender lo que se piensa y no zigzaguear. Si uno está un poquito aquí y un poquito allá, no queda bien con nadie”, señaló.

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Además, sostuvo que la responsabilidad principal de quienes ocupan cargos públicos es con el pueblo de México, la nación y la historia del país. “Aquí hay que quedar bien con el pueblo de México, con la historia y con la nación. Eso es lo que debe mover a cualquier persona que forma parte de la vida pública”, expresó.

Sheinbaum Pardo insistió en que México mantendrá una relación de cooperación, pero sin presiones ni intervenciones en asuntos internos. Asimismo, pidió a actores políticos estadounidenses evitar utilizar a México como tema de confrontación en sus procesos electorales.

“Estados Unidos tiene muchos problemas que atender en su propio territorio, desde el consumo de drogas hasta el tráfico de armas y otros desafíos internos. Es mejor que se concentren en resolver sus propios asuntos”, declaró.

La mandataria reiteró que su gobierno está dispuesto a colaborar en temas de interés común, pero bajo principios de respeto mutuo.

“Son tiempos de defender la soberanía”

| Por Tania Gómez |

Al presidir la ceremonia del LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional, a bordo del buque de asalto anfibio Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje de defensa de la soberanía nacional y respaldó a las Fuerzas Armadas como instituciones “patrióticas” ante lo que describió como presiones e intereses externos.

Mientras el Usumacinta recorría el puerto michoacano, la mandataria fijó el tono político del acto desde su primer mensaje: “Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior”.

El dato: A la ceremonia asistieron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros.

La titular del Ejecutivo federal enmarcó el aniversario en ese contexto de defensa nacional y celebró que el país cuente con instituciones a la altura del momento: “Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes. Tiene instituciones patrióticas, como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional”.

La Presidenta definió a la Secretaría de Marina como una institución de “disciplina, profesionalismo, honestidad, lealtad a la patria y compromiso permanente con el pueblo de México”, y dirigió un reconocimiento directo a su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

De ambos dijo que “son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria, impulsan con lealtad al pueblo de México, su más alto profesionalismo”.

En el mensaje central de la ceremonia, se dirigió al personal naval con palabras de reconocimiento institucional: “Gracias por su lealtad a la patria, por su entrega, por su amor a México. México reconoce en ustedes a una institución honorable, profesional y comprometida con los más altos intereses de la nación”.

La mandataria hizo un llamado a que las generaciones futuras encuentren en la Marina “un motivo permanente de inspiración y confianza”. Subrayó también la dimensión económica y estratégica de los mares mexicanos: “Nuestros mares son fuente de vida, de identidad y de enormes oportunidades. Son también espacios de soberanía que debemos proteger con responsabilidad y visión de futuro.

La presidenta Sheinbaum, con miembros de su gabinete, ayer, en Michoacán ı Foto: David Patricio|La Razón

“La Marina de México no sólo resguarda nuestra soberanía marítima, hoy desempeña tareas estratégicas, fundamentales para el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar del país”, agregó.

Recordó que una de las decisiones centrales del sexenio anterior fue encomendar a la Secretaría de Marina la administración de los puertos nacionales.

Por su parte, el almirante Morales Ángeles anunció cambios estructurales recientes en la institución: la creación de una nueva Jefatura de Operaciones Navales y de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, que integra de manera unificada la Autoridad Marítima Nacional y la Política Portuaria.

Informó que la Armada opera aeronaves no tripuladas de largo alcance con autonomía de más de 36 horas para vigilancia continua, además de buques multipropósito con alcance de hasta 500 millas náuticas en operaciones de búsqueda y rescate. Como parte de la ceremonia protocolaria, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a 18 buques que fueron abanderados, entregó condecoraciones a personal mercante y naval, y encabezó los honores fúnebres a elementos caídos en el cumplimiento de su deber.





Johnson pide no politizar lucha antinarco

| Por Elizabeth Hernández |

EL EMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, instó a enfocar el combate a las organizaciones criminales como una causa común que requiere colaboración bilateral inmediata. A través de un pronunciamiento oficial, el diplomático enfatizó que los debates partidistas debilitan las estrategias de protección para la ciudadanía de ambos países.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz”, afirmó. El representante diplomático consideró que la confrontación ideológica frena el avance de los planes binacionales. Según la perspectiva de Washington, la delincuencia organizada transnacional vulnera la tranquilidad pública mediante dinámicas de sometimiento que exigen respuestas institucionales conjuntas.

“Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, sostuvo Johnson.

El representante de la Casa Blanca señaló que el tiempo destinado a debates políticos reduce la efectividad de los acuerdos en materia de seguridad. Concluyó con un llamado a priorizar la integridad de los habitantes frente a las dinámicas de disputa partidista: “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.