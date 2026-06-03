Narcotráfico es usado como presión de EU sobre México: Sheinbaum

El combate al narcotráfico volvió a colocarse como eje de presión de Estados Unidos sobre México, una práctica que no nació con los recientes desencuentros bilaterales y que se remonta a varias décadas, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al defender la cooperación en seguridad, pero bajo una línea clara: ninguna agencia extranjera puede operar dentro del país.

La mandataria apoyó su argumento en las memorias de Miguel de la Madrid para advertir que el uso del tema criminal como herramienta de influencia ya aparecía en diagnósticos políticos desde los años ochenta. “El narcotráfico va a ser un pretexto para influir en México”, citó durante la conferencia matutina.

Bajo ese argumento, Sheinbaum señaló que su gobierno mantiene coordinación con Washington contra la delincuencia organizada, aunque rechazó cualquier intervención directa de personal extranjero en operativos dentro del territorio nacional.

“Nosotros siempre dijimos denos la información, colaboramos de distinta forma, pero en los operativos participan las instituciones mexicanas”, sostuvo al explicar las condiciones de cooperaciones planteadas por el gobierno mexicano a la administración estadounidense.

🔴 La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió los trabajos de seguridad de su administración y aseguró que el estado mexicano utiliza todo lo que está en su poder, en términos de la legalidad, para combatir a la delincuencia organizada#Seguridad #México #Sheinbaum #Combate pic.twitter.com/le3qFysjE5 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

El caso de Chihuahua marcó, según la Presidenta, el punto de mayor tensión dentro de ese entendimiento al permitir que Elementos de la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) participaron en la ubicación de un laboratorio clandestino sin contar con acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum precisó que esos agentes no acudieron a desmantelar el sitio, sino a localizarlo. Después, dijo, notificaron a la Fiscalía General de la República (FGR), que llegó al lugar e inició las acciones correspondientes.

“Por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicarlo”, afirmó la mandataria al señalar que la Fiscalía General de la República (FGR fue la encargada real de desmontar este centro de producción de drogas sintéticas.

Tras ese episodio, el gobierno mexicano pidió que los agentes extranjeros regularizaran su presencia conforme a la ley, pero, de acuerdo con Sheinbaum, ellos prefirieron retirarse del país antes que acreditarse ante las autoridades mexicanas. La Presidenta sostuvo que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo participaron en la ubicación del laboratorio clandestino en Chihuahua.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

Al defender la estrategia de seguridad, Sheinbaum afirmó que su administración utiliza investigación, inteligencia, órdenes judiciales y atención a las causas para enfrentar a grupos delictivos. También contrastó ese enfoque con la guerra contra el narco del sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con la mandataria, más de 50 mil personas relacionadas con distintos delitos han sido detenidas durante su gobierno. Además, señaló que el Consejo Nacional de Seguridad decidió enviar a 92 personas a Estados Unidos porque esa medida fue considerada benéfica para la construcción de paz en México.

La cooperación bilateral, añadió, también incluye migración. Sheinbaum presentó datos atribuidos a Estados Unidos y aseguró que los encuentros de personas que intentaron cruzar sin documentos por la frontera norte bajaron 97.5 por ciento.

Aun con esa colaboración, la Presidenta insistió en que México debe mantener una línea clara frente a Washington. La información puede compartirse y los gobiernos pueden coordinarse, sostuvo, pero las acciones dentro del país corresponden sólo a instituciones mexicanas.

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LMCT