México dice a EU que Canadá debe integrarse ya a reuniones del T-MEC “lo más pronto”

El Gobierno federal señaló a Estados Unidos su interés para que Canadá se integre “lo más pronto” posible a las conversaciones formales rumbo a la revisión del Tratado Comercial entre los tres países (T-MEC); sin embargo, eso dependerá de las conversaciones entre Washington y Ottawa; por lo que será a partir del 16 de junio o en la segunda ronda bilateral, cuando se defina si el tercer país se integra y si se realizará la reunión trilateral del 1 de julio que mandata el capítulo 34.7 del acuerdo, dijo Marcelo Ebrard, titular de Economía (SE).

“A nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda, así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos: Canadá y los Estados Unidos, ver cómo se va a resolver. Por lo pronto, lo que tenemos es el 16 de junio la reunión en Washington y saliendo seguramente ya tendremos una respuesta más clara en cuanto a fechas y lo del día primero de julio”, agregó.

El Dato: El Artículo 34.7 del T-MEC establece la revisión conjunta y extensión de la vigencia del tratado. Evita la expiración automática imponiendo que el acuerdo dure 16 años.

La exclusión de Canadá de las conversaciones formales se da en un momento en que Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), señaló que las fricciones con su socio comercial van más allá del plano comercial y que sería complicado cómo podrían resolver sus diferencias, ya que, cuando Donald Trump impuso aranceles, Canadá sí aplicó medidas espejo y represalias.

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Ante ello, Ebrard Casaubón dijo que debido a un “acuerdo de confidencialidad” que se tiene con el país vecino no daría detalles sobre las rondas bilaterales; no obstante, enfatizó en que hay diversas propuestas sobre reglas de origen, “posiciones respecto a terceros países” por parte del gobierno de Donald Trump, pero “no me corresponde a mí darlo a conocer, lo tienen que dar a conocer ellos”.

30 por ciento del PIB mundial representa la región T-MEC

El titular de la SE no confirmó si Estados Unidos pidió que 50 por ciento de los automóviles debe ser armado en ese país, así como lo señalaron algunos medios estadounidenses, y reiteró que “procedimentalmente sería un error” que se dieran a conocer los planteamientos de Washington, “esto se da a conocer cuando terminas, no en medio”.

Y tras la primera ronda bilateral formal que México tuvo con EU dijo que si el país vecino no quisiera una revisión del T-MEC no se tendrían estos encuentros, aunque la principal preocupación del equipo mexicano es cómo se va a organizar el acuerdo comercial en los siguientes años, en especial, cuando la posición estadounidense ha hecho cambios drásticos al acuerdo de América del Norte.

Asimismo, destacó que, el 16 de junio será el día en que México planteará lo que le corresponde, es decir, buscar la mejor posición del país respecto a otros países, porque Estados Unidos ahora plantea un nuevo sistema comercial “del cual nos hemos enterado por tramos”, pero es un concepto opuesto al mundo del libre comercio de hace unos años.

“Buscar la mejor posición de México respecto a todos los demás, es decir, que exportar desde México sea más barato que hacerlo desde Vietnam, Indonesia, China, Corea del Sur o Japón”, indicó.

30 sectores fueron con los que se iniciaron las consultas

Reiteró que en ese nuevo sistema comercial, México debe buscar la mejor posición posible y que en el camino de las conversaciones ha propuesto que no debe haber aranceles, pero “ellos dicen ‘queremos aranceles, aranceles, aranceles’, y de algún modo, el equipo mexicano, a través de argumentos, trata de persuadir, si no, imagínense cómo estaríamos ahorita, ¿verdad? La Presidenta (Claudia Sheinbaum) convenció al presidente Trump de que 85 por ciento no pague arancel, con un presidente que dice que hay que cobrarle a la empresa todo”.

Ebrard añadió que el país tiene una posición sólida en las conversaciones con su principal socio comercial y adelantó que será a partir del 16 de junio, que el equipo mexicano presente una “serie de propuestas que reflejan los intereses legítimos de toda la planta industrial de México”.

“Mi mensaje a los sectores productivos: hemos estado trabajando muy de cerca con el Consejo Coordinador Empresarial. Estamos en una conversación formal, ojalá el día de mañana logremos que Canadá también participe. México, en ese sentido, tiene una posición muy sólida porque hay esas conversaciones”, destacó.