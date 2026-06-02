Presidenta Sheinbaum rechaza versiones de bloqueo a nuevos partidos políticos

La Presidenta de México en conferencia de prensa este martes 2 de junio del 2026.

Presidenta reiteró su postura a favor de la participación política

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la creación de nuevos partidos políticos debe depender exclusivamente del cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la autoridad electoral y sostuvo que, si las organizaciones interesadas cumplen con las normas, deben obtener su registro.

La mandataria rechazó implícitamente las versiones impulsadas por sectores de oposición que sugieren una supuesta intención de Morena de frenar la participación de nuevas fuerzas políticas.

Sheinbaum Pardo recordó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) determinar si las agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales cumplen o no con los requisitos establecidos por la ley.

TE RECOMENDAMOS: Mientras siguen plantones CNTE acepta acudir a mesa de diálogo con SEP y Segob

“Qué requisitos tiene que haber para formar un partido político le corresponde al INE decir si se cumplieron los requisitos o no se cumplieron los requisitos”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

La Presidenta reiteró su postura a favor de la participación política y de la pluralidad democrática, al considerar positiva la incorporación de nuevas opciones partidistas siempre que respeten las reglas vigentes.

“Yo estoy de acuerdo en que si se cumplen los requisitos, pues que haya nuevos partidos, está muy bien”, expresó Claudia Sheinbaum.

El Instituto Nacional Electoral se encuentra en la etapa final de revisión de diversas solicitudes de registro de agrupaciones políticas que buscan convertirse en partidos nacionales.

Se prevé que el próximo 14 de junio, el organismo emita una resolución final al respecto.

Claudia Sheinbaum también cuestionó los señalamientos de algunos actores opositores que han sugerido una eventual intervención del gobierno o del partido oficialista en las decisiones del árbitro electoral.

La mandataria insistió en que el proceso corresponde exclusivamente a la autoridad electoral y debe resolverse conforme a la ley y los procedimientos establecidos.

Te puede interesar

Gobierno de CSP destaca que con programas del Bienestar se benefician a más de 18.8 millones de personas

CSP niega tinte político en Chihuahua y Sinaloa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR