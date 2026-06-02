Exfiscal de Chihuahua entra como testigo al expediente por laboratorio clandestino

La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó la declaración ministerial de César Jáuregui Moreno, ex fiscal general de Chihuahua, a la investigación por el laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal. El exfuncionario compareció el miércoles pasado en Ciudad Juárez como testigo dentro del expediente federal.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló que la entrevista ministerial de Jáuregui Moreno se realizó bajo las condiciones previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

También detalló que se han integrado más de 120 diligencias, entre ellas cerca de 60 entrevistas, a la indagatoria que lleva la Fiscalía Especializada de Control Regional por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público, informó

Según Lara López, el exfiscal de Chihuahua aportó “información relevante para el esclarecimiento de los hechos” datos relevantes al expediente durante su comparecencia. Informes de la Fiscalía General de esta entidad también quedaron integrados al caso.

Según la FGR, esos documentos contienen datos pertinentes sobre las supuestas actividades de agentes extranjeros antes del operativo.

#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, en seguimiento a los avances en las investigaciones llevadas a cabo en el caso del laboratorio clandestino localizado en la Sierra del Pinal en… — FGR México (@FGRMexico) June 3, 2026

Respecto a la localización del laboratorio, la institución realiza estudios de inteligencia sobre la posible conexión entre los hallazgos y los objetos asegurados en el área, así como antecedentes relacionados con su uso.

Por el volumen del aseguramiento, el desmantelamiento del sitio continúa en la Sierra del Pinal. Lara López indicó que únicamente la FGR realiza ese proceso conforme al marco normativo.

Como parte del seguimiento público del caso, la dependencia federal afirmó que mantiene sus actuaciones bajo criterios de legalidad y “comprometida con la transparencia con la sociedad”.

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MSL