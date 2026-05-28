FGR señala indisposición de Maru Campos en caso de agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, entregó sólo un escrito ante el citatorio relacionado con la operación que permitió desmantelar un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos.

Ulises Lara López, vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, sostuvo que en ese documento la mandataria estatal manifestó su “indisposición para aportar información” sobre la presencia de agentes extranjeros en tareas de seguridad en México.

De acuerdo con el funcionario federal, la citación tenía como propósito recabar el testimonio de Campos Galván y la del ex fiscal general del Estado,Cesar Jauregui Moreno, para integrar elementos a la investigación sobre la posible participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en actividades de seguridad dentro del país.

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Lara López reconoció que la inmunidad procesal impide proceder penalmente contra determinadas personas servidoras públicas, como la gobernadora de Chihuahua, pero sostuvo que esa figura no la excluye de aportar información como testigo. “Ello no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, dijo el funcionario.

El funcionario también detalló que peritos especializados de la FGR desmantelaron el laboratorio clandestino localizado durante la operación. Además, la dependencia realizó el embalaje y traslado de las sustancias aseguradas, con el fin de enviarlas posteriormente a destrucción.

Lara López señaló que la operación para encontrar y asegurar este narcolaboratorio tomó relevancia federal porque “dejó al descubierto la presencia de agentes extranjeros” en actividades de seguridad dentro del país.

Maru Campos se defiende en CDMX de acusaciones en su contra

Este 27 de mayo la gobernadora de Chihuahua asistió a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para comparecer por el caso de los agentes de la CIA en operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

Afuera de la Fiscalía, Maru Campos, acompañada de integrantes de su partido el PAN, así como el líder de esta fuerza política, ofreció un breve mensaje para defenderse.

“Salgo a dar la cara, porque tengo la dignidad para hacerlo... Yo no me escondo”, dijo la gobernadora ante los medios de comunicación.

Maru Campos dijo que buscan perseguirla y fabricarle un caso para convertirla en inculpada.

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*#YoConMaru* 🇲🇽 https://t.co/2Dpl7OSS4v — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 27, 2026

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