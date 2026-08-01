Junto a un marciano y llamando a Venezuela el ‘Estado 51’: las imágenes con IA que compartió Trump

Junto a un marciano y como soldado en la Guerra de Independencia: las imágenes con IA que compartió Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un gran aficionado a las imágenes producidas con Inteligencia Artificial (IA) y lo que publicó este sábado en su perfil de la red social Truth lo demuestra: desde “fotografías” con un marciano hasta una declaración política sobre Venezuela.

Trump utiliza sus redes sociales (especialmente Truth) para manejar su comunicación. Ahí publica anuncios, comunicados, posturas y llamados a otros líderes políticos que rápidamente se difunden en la prensa internacional.

Sin embargo, cuando no está utilizando sus redes sociales para emitir alguna comunicación, comparte fragmentos de entrevistas, gráficas y, especialmente, imágenes, muchas generadas con IA, que llaman la atención de los internautas.

Marciano, Venezuela Estado 51 y la Guerra de Independencia: las curiosas imágenes de Trump

Este sábado no fue un día ocupado para Donald Trump, y prueba de ello son algunas de las imágenes que compartió a través de su perfil en la red social Truth, las cuales llamaron la atención de los internautas por el contexto al que aluden.

Una de las más discutidas fue una ilustración generada con IA que muestra a Trump junto a lo que aparentan ser elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o algún cuerpo de seguridad, caminando junto a un marciano, en su clásica representación como un humanoide de piel gris, cabeza grande y ojos negros.

La publicación de esta imagen llamó la atención a causa de que Trump ha impulsado la liberación de archivos clasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP/OVNIS).

A causa de esto, el Pentágono ha liberado gradualmente archivos sobre objetos voladores no identificados, que algunos aficionados han relacionado con vida extraterrestre, aunque expertos coinciden en que la mayoría de avistamientos registrados en los documentos corresponden a tecnología militar clasificada o fenómenos ópticos.

Venezuela, el Estado 51

Otra de las imágenes publicadas por Trump este sábado muestra un mapa de Venezuela pintado completamente con la bandera de Estados Unidos. La ilustración está acompañada de la leyenda: “Estado 51”.

Lo anterior ironiza con una posible intención de la Casa Blanca por anexar el país sudamericano, después de que, en enero, detuviera a su entonces presidente, Nicolás Maduro. Desde ese día, Venezuela y Estados Unidos han reabierto relaciones y vuelto a colaborar, logro que Trump se atribuye personalmente.

Otras imágenes compartidas en la red social de Trump lo muestran luchando en la Guerra de Independencia de Estados Unidos o vestido como el cantante de rock Elvis Presley.

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