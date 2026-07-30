Trump anuncia que hay acuerdo para el desarme total de Hamas; Gaza tendrá nuevo gobierno

Donald Trump anuncia pacto para el desarme total de Hamas y salida de Israel de Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la denominada Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme completo” de Hamas y de las demás facciones armadas que operan en la Franja de Gaza.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el entendimiento contempla una transición por etapas que culminará con el retiro total de las fuerzas militares de Israel del territorio palestino.

“Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamas y del resto de grupos armados de Gaza”, informó el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Además, Donald Trump afirmó que este acuerdo es un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas”.

El pacto mediado por la Junta de Paz contó con la participación de Egipto, Catar y Turquía como naciones facilitadoras.

El plan establece que el desarme se ejecutará bajo fases estructuradas, abriendo paso a la conformación de un nuevo gobierno palestino de carácter técnico, que asumirá la administración del enclave.

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JVR