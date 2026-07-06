Trump difunde imagen falsa de IA

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, publicó ayer una imagen manipulada en la que aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, saludando antes de abordar un Air Force One cubierto con grafitis. La publicación fue compartida en Truth Social y se suma a una serie de mensajes dirigidos contra la expareja presidencial.

La imagen muestra un avión con pintas que incluyen el lema “Yes We Can”, la palabra “Obama”, las siglas “BLM”, en referencia a Black Lives Matter, y un grafiti en árabe con la palabra “alhamdulillah”, que significa “alabado sea Dios” o “gracias a Dios”. De acuerdo con la información disponible, el uso del grafiti es empleado en mensajes que buscan asociar a las personas negras con delincuencia y decadencia urbana.

La publicación aparece meses después de que el magnate difundiera otra imagen en la que comparaba a Barack y Michelle Obama con primates. Ese contenido fue eliminado tras recibir críticas de organizaciones de derechos civiles y de senadores republicanos. El mandatario estadounidense no ofreció disculpas y posteriormente atribuyó la publicación a un integrante de su equipo.

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El tema del Air Force One también ha cobrado relevancia porque la semana pasada Donald Trump realizó su primer vuelo en un Boeing 747-800 reacondicionado, valorado en 400 millones de dólares y donado por la monarquía de Qatar.