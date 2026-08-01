Mueren 13 personas tras desplome de avioneta turística cerca de las Líneas de Nazca, en Perú

Restos de la avioneta turística que se accidentó cerca de las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, donde murieron 13 personas durante un vuelo de observación.

Se desplomó una avioneta turística que sobrevolaba en las inmediaciones de las Líneas de Nazca, uno de los puntos más atractivos para los visitantes en el sur del país andino, hechos por los cuales perdieron la vida 13 personas, según autoridades locales.

La aeronave, perteneciente a la empresa Aerodiana, se accidentó en el sector de Pueblo Viejo luego de despegar desde la ciudad de Pisco para realizar un recorrido aéreo sobre el reconocido sitio arqueológico.

La Municipalidad Provincial de Nasca confirmó que el vuelo tenía como destino el sobrevuelo de las Líneas y Geoglifos de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos del país.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni la nacionalidad de las víctimas, entre quienes, según medios locales citados por Reuters, habría varios turistas extranjeros.

🇵🇪 PERÚ: TRAGEDIA AÉREA EN NAZCA



Una avioneta turística se estrelló este sábado mientras sobrevolaba el sitio arqueológico de Nazca, en el sur de Perú, dejando 13 muertos pic.twitter.com/2qassozyy6 — Media Oriente (@MediaOriente) August 1, 2026

Asimismo, el gobierno municipal indicó que la investigación sobre el accidente y la supervisión de las operaciones aéreas corresponden a las autoridades competentes, las cuales serán las encargadas de determinar las causas del siniestro y las eventuales responsabilidades conforme a la legislación peruana.

De acuerdo con la agencia estatal Andina, citada por Reuters, el accidente ocurrió un día después de que se reanudaran los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca, los cuales habían permanecido suspendidos debido a la presencia de fuertes vientos en la región.

Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que relacione esas condiciones meteorológicas con el desplome de la aeronave.

En redes sociales circularon imágenes que mostraban los restos de una avioneta envueltos en humo sobre una zona desértica. No obstante, como lo apuntó la agencia Reuters, no ha sido posible verificar de manera independiente la autenticidad de ese material.

🇵🇪 A tourist plane crashed near Peru’s Nazca Lines today, killing all 13 people on board.



The Cessna Caravan, operated by Aerodiana, was on a low-altitude scenic flight over the famous geoglyphs with 11 passengers and 2 pilots. No survivors.



These overflights are popular… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 1, 2026

Las Líneas de Nazca, ubicadas a unos 450 kilómetros al sur de Lima, constituyen uno de los patrimonios arqueológicos más emblemáticos de Perú.

Estos geoglifos precolombinos, trazados hace más de mil 500 años sobre el desierto, suelen apreciarse mediante vuelos turísticos que parten desde un aeródromo cercano a la ciudad de Nasca, actividad que atrae cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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