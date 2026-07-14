‘Vengan por nosotros’, así pidieron ayudan los sobrevivientes de la avioneta de Aerus en Nuevo León | VIDEO

El desplome de una aeronave de la aerolínea regional Aerus en el municipio de Pesquería, Nuevo León, dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Minutos después del accidente, una de las pasajeras logró grabar un video desde el exterior de la aeronave para informar que seguían con vida y pedir auxilio con un mensaje imapctante: “Vengan por nosotros. Dios es grande”.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, en Coahuila, con destino a Monterrey, cuando sufrió el accidente a pocos minutos de llegar a su destino. El hecho provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad.

El llamado de emergencia movilizó a corporaciones de rescate, militares y cuerpos de auxilio hacia una zona del río Santa Catarina, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Una avioneta que cubría la ruta Piedras Negras–Monterrey había caído, y durante varios minutos la… pic.twitter.com/rcBx8aE2RG — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) July 14, 2026

Sobreviviente graba video tras el desplome del avión de Aerus

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a unos metros de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Pesquería, donde automovilistas y trabajadores de empresas cercanas alertaron a las autoridades tras observar el impacto de la aeronave.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Ingrid Valenzuela, abogada originaria de Acuña, Coahuila, compartió un breve video de aproximadamente 20 segundos en sus redes sociales, apenas unos instantes después del desplome.

En la grabación, realizada desde el exterior del avión siniestrado, la mujer explicó que la aeronave acababa de caer y aseguró que, pese al fuerte impacto, únicamente presentaba algunos golpes mientras se tocaba la cabeza para mostrar que permanecía consciente.

Además, informó que los ocupantes habían quedado en una zona aislada y que esperaban la llegada de los equipos de rescate. En el video señaló que viajaba junto con el piloto y el copiloto y que ya se dirigían al lugar elementos de Protección Civil y ambulancias para auxiliarlos.

#VideoViral❗"Quedamos en medio de la nada"❗. Abogada graba video viral tras sobrevivir al desplome de una avioneta en Nuevo León.



✈⛔Momentos de terror vivió la litigante Ingrid Valenzuela al desplomarse el vuelo ZV165 de Aerus procedente de Piedras Negras.



🛩 La aeronave… pic.twitter.com/OmLJCiZ10P — Playaaldia (@playaaldia) July 14, 2026

Las autoridades estatales confirmaron posteriormente que tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer y dos hombres. Tras recibir atención prehospitalaria en el sitio, los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir valoración médica especializada.

Los primeros informes también indicaron que el piloto quedó prensado entre la estructura de la aeronave después del impacto, por lo que fue necesaria la intervención de equipos especializados para liberarlo.

El accidente generó alarma entre quienes transitaban por la zona, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el desplome de la aeronave que cubría la ruta entre Piedras Negras y Monterrey.

Aunque el incidente dejó importantes daños materiales, los tres ocupantes sobrevivieron al impacto, un hecho que fue calificado como un “auténtico milagro” en redes sociales y por los pasajeros.

Tras el accidente del avión de Aerus ayer en Pesquería, Nuevo León, Ingrid Valenzuela subió este video relatando que ella y los dos otros miembros de la tripulación se encuentran bien.



"Solo esperar que nos den el alta", refirió#JLMNoticias #Aguascalientes #NuevoLeón pic.twitter.com/KGZ8xciUX3 — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 14, 2026

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