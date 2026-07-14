Detienen a Rafael ‘N’, el ‘Tirador de la Atlixcáyotl’, vinculado con múltiples ataques armados en Puebla

Detienen a Rafael "N", identificado como el tirador de la Atlixcáyotl.

Autoridades de Puebla detuvieron a Rafael “N”, conocido como el “Tirador de la Atlixcáyotl”, relacionado con varios ataques con arma de fuego sobre la avenida del mismo nombre en la capital del estado, que provocaban pánico entre la población.

Así lo reportaron medios estatales como Quadratin Puebla, de acuerdo con los cuales la captura se llevó a cabo este martes 14 de julio tras un operativo efectuado por autoridades federales y estatales en el Fraccionamiento Residencial Santa Fe, ubicado sobre la citada avenida, en San Andrés Cholula.

🚨 #Video | Así fue la detención del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl.



👉Un operativo en Santa Fe, derivó preliminarmente en la captura de Rafael, señalado como el presunto responsable.



Según los primeros reportes, habría recibido a los agentes con disparos.



🔗… pic.twitter.com/GOuAoSJayk — Quadratín Puebla (@QuadratinPuebla) July 14, 2026

De acuerdo con los reportes, el operativo fue ejecutado durante la madrugada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la Policía estatal, elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Los agentes ingresaron al inmueble para cumplir la orden judicial contra Rafael “N”, a quien se le atribuyó la posible participación en el delito de homicidio en grado de tentativa por los múltiples ataques registrados en la Vía Atlixcáyotl.

No obstante, al ingresar al domicilio, los agentes fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un tiroteo que, a su vez, alarmó a los vecinos de la residencial.

Tras repeler la agresión, las fuerzas de seguridad lograron someterlo y neutralizarlo sin que se reportaran agentes o civiles lesionados durante el operativo.

Así fue el momento en que agentes de la Fiscalía General del Estado de #Puebla ingresaron al domicilio de Rafael “N”, en el residencial Santa Fe.



El presunto tirador de la #Atlixcáyotl abrió fuego contra los elementos.



Se trata de Rafael Z., empresario que en el pasado fungió… pic.twitter.com/m20vJodnEE — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) July 14, 2026

Rafael “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para que en las próximas horas sea presentado ante el juez de control.

Se prevé que la Fiscalía formalmente impute los cargos y pida la medida cautelar de prisión preventiva en el Penal de San Miguel mientras se desarrolla la vinculación a proceso.

“Tirador de la Atlixcáyotl”, vinculado con al menos 11 ataques armados

Durante casi siete meses, vecinos de las comunidades circundantes a la Vía Atlixcáyotl vivieron en pánico por los constantes tiroteos que se registraron en la zona.

La Vía Atlixcáyotl es una de las avenidas más importantes de la zona metropolitana de Puebla, pues conecta la capital con San Andrés Cholula y pasa por importantes puntos como Angelópolis.

#Seguridad |🚨Elementos de la @FiscaliaPuebla aprehendieron a Rafael N., conocido como el “tirador” de la Vía Atlixcayotl. Fue detenido en el fraccionamiento Santa Fe (frente a La Vista) donde se desplegó un fuerte operativo con apoyo de la @SSPGobPue y la @GN_MEXICO_ ya que el… pic.twitter.com/dxoPtXvm8Q — Callejero Noticias (@CallejeroPue) July 14, 2026

A propósito, investigaciones, reportes de medios locales y testimonios de vecinos, registraron al menos 11 ataques armados, todos los cuales apuntaban a una misma persona: el ahora detenido Rafael “N”, a quien se le apodó “El Tirador de la Atlixcáyotl”.

Se trata de un vecino de la zona con aparentes problemas de manejo de la ira, quien, de acuerdo con las investigaciones preliminares, realizaba disparos contra vehículos en movimiento tras altercados viales menores o episodios de ira.

¡Así cayó! 🚨 Éste es el momento de la detención del empresario Rafael Z., el Tirador de la Atlixcáyotl, en el Fraccionamiento Santa Fe.



Se le encontró esta arma, con la que habría disparado a automovilistas.



Padre de dos hijas, empresario que se trasladaba en camionetas… pic.twitter.com/onjlmvMdMR — CAPITAL (@CapitalPueblaMx) July 14, 2026

A “El Tirador de la Atlixcáyotl” se le atribuyen varios ataques a vehículos, que resultaron perforados por proyectiles, y a un repartidor de plataforma digital que resultó herido de bala en una pierna.

Autoridades siguieron a Rafael “N” varios meses hasta lograr su captura. En el momento de su detención, se le aseguraron varias armas de fuego de distintos calibres.

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