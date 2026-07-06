Seguridad en Puebla: Homicidios bajan 37% en junio, récord histórico

El gobernador Alejandro Armenta Mier puntualizó que las corporaciones que incurran en omisiones traicionan el mandato constitucional de resguardar al pueblo.

Puebla registra una significativa reducción del 37.3 por ciento en los homicidios dolosos durante junio de 2026, el nivel más bajo de este delito en 11 años. Este descenso, con 28 víctimas menos que en junio de 2025, ofrece un panorama más esperanzador para las familias poblanas.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que no hay espacio para la delincuencia ni la impunidad, sentenciando que una autoridad que omite su responsabilidad o participa en actividades ilícitas traiciona su obligación de proteger a la ciudadanía.

El balance mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó a la entidad en una posición favorable de reducción delictiva. ı Foto: Especial.

Puebla mantiene política de cero tolerancia

La administración mantiene una política de cero tolerancia, en constante coordinación con el Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta colaboración es fundamental para fortalecer la investigación y el respaldo a los cuerpos policiales.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que en junio se contabilizaron 47 víctimas de asesinato, frente a las 75 registradas en el mismo mes de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las acciones operativas del 1 al 30 de junio fueron contundentes: mil 94 intervenciones resultaron en la detención de 397 personas.

Se recuperaron 294 vehículos robados y se aseguraron 117 unidades, además de 195 mil 931 litros de hidrocarburo y 923 dosis de diversas drogas.

La participación del sector empresarial, con líderes de COPARMEX Puebla y el CCE, ha sido reconocida por su contribución a las mesas de seguridad y el fortalecimiento de las acciones por la paz.

Entre los despliegues destacados, se logró la captura de Orlando Alexis “N”, presuntamente vinculado con hechos de violencia en el mercado Morelos, y Diego “N”, identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionado con incidentes recientes en el Periférico Ecológico.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Puebla con la construcción de un entorno de paz y justicia, trabajando con el gobierno federal para proteger a las familias y consolidar la seguridad estatal.

Las operaciones de blindaje en tramos carreteros afectaron de manera directa la estructura logística del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. ı Foto: Especial.

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JVR