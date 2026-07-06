Acueducto Guadalupe Victoria duplica agua en Ciudad Victoria para 2027

Las obras de interconexión hidráulica para Ciudad Victoria permitirán mitigar los efectos del desabasto y las contingencias climáticas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, tendrá garantizado el abasto de agua potable para las próximas décadas. La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, una obra hidráulica clave para la región, entrará en operación en julio de 2027, duplicando la capacidad de suministro para la capital tamaulipeca. Este proyecto beneficiará directamente a más de 300 mil habitantes, fortaleciendo la seguridad hídrica ante el crecimiento de la demanda y los desafíos climáticos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que la línea de conducción de 54 kilómetros, que va desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, está prácticamente terminada. La siguiente fase incluye la construcción de dos plantas de rebombeo y un tanque de almacenamiento, infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema.

“La línea de conducción está prácticamente terminada”

Felipe Zataráin Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, detalló que la licitación para estas obras complementarias está en curso. “La línea de conducción está prácticamente terminada y vamos a hacer la licitación de dos plantas de rebombeo más un tanque. Estará terminándose alrededor de julio del próximo año", afirmó el funcionario federal, refiriéndose a 2027.

De manera paralela, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, construye la planta potabilizadora que complementará el sistema. Ambas obras mantienen calendarios de ejecución similares, asegurando una entrada en operación conjunta.

El mandatario Américo Villarreal Anaya coordina el presupuesto estatal para agilizar la edificación de la planta encargada de la potabilización. ı Foto: Especial.

Este proyecto, parte del Plan Nacional Hídrico impulsado por el Gobierno de México, representa una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, con recursos federales y estatales. La infraestructura incrementará el suministro de agua de 750 a mil 500 litros por segundo, un aumento significativo para la región.

La obra responde a una demanda histórica de Ciudad Victoria, cuya dependencia de una sola tubería de conducción, construida hace más de tres décadas, hacía vulnerable el servicio ante fallas o mantenimiento. Con esta nueva red hídrica, se busca dotar a la capital tamaulipeca de mayor confiabilidad operativa y resiliencia frente a la sequía.

La colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades estatales busca consolidar uno de los desarrollos más relevantes del norte del país. Su objetivo es garantizar el derecho humano al líquido vital y fortalecer el desarrollo urbano, económico y social, asegurando un futuro con mayor estabilidad para sus ciudadanos.

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JVR