Localizan con vida a 3 jóvenes desaparecidos tras graduaciones en Puerto Vallarta, Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco localizó con vida a tres estudiantes que estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de junio en Puerto Vallarta, Jalisco, después de sus ceremonias de graduación escolar.

La institución informó que los estudiantes se encuentran en buen estado de salud. Los tres jóvenes habían sido vistos por última vez en las inmediaciones de la localidad de El Zancudo, perteneciente a la delegación de Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta.

El caso se investigaba bajo la hipótesis de un presunto reclutamiento por parte del crimen organizado; sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que los tres alumnos arribaron por sus propios medios al domicilio de un familiar cercano.

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En dicho lugar, las autoridades estatales corroboraron que presentaban un buen estado de salud general, con lo que concluyeron las acciones operativas de búsqueda de este expediente, aunque las indagatorias continuarán para esclarecer las circunstancias de su ausencia.

Jóvenes pidieron no difundir las fichas de búsqueda

La desaparición original de los tres estudiantes el pasado 25 de junio generó preocupación debido a que ocurrió cuando presuntamente se dirigían a una ceremonia de graduación escolar.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó previamente que los jóvenes perdieron contacto con sus familiares mientras esperaban en una parada de transporte público.

Durante la ausencia de los jóvenes, la Fiscalía de Jalisco documentó diversas llamadas telefónicas efectuadas por los propios afectados hacia sus familiares, donde señalaron encontrarse bien, pero afirmaron que estaban imposibilitados para regresar a sus hogares.

Incluso, una de las jóvenes solicitó retirar las fichas de búsqueda difundidas de manera activa en las redes sociales, petición que fue rechazada por las autoridades debido a los protocolos vigentes.

Segundo caso activo en Guadalajara

A pesar de la reciente localización, las autoridades estatales mantienen abierta la carpeta de investigación por la desaparición de tres menores de edad en la capital jalisciense.

Los tres adolescentes fueron vistos por última vez el pasado 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso, pocas horas después de haber asistido a su ceremonia de graduación en la secundaria.

De acuerdo con los testimonios recabados por los familiares y obtenidos por la Fiscalía del Estado, los menores manifestaron, previo a perder contacto, su intención de trasladarse a una zona de la sierra con la finalidad de emplearse en un trabajo temporal con una duración estimada de tres meses.

Las células de búsqueda y los protocolos de localización permanecen activos en la entidad para dar con el paradero de los tres estudiantes.

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JVR