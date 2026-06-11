Razones por las que tienes que vivir la experiencia del Mundial 2026 en la sede de Guadalajara y Jalisco

Razones por las que Guadalajara y Jalisco serán la mejor sede del Mundial 2026

Guadalajara y Jalisco es una de las sedes mexicanas más preparadas para el Mundial de Futbol 2026, prometiendo una experiencia integral y sin contratiempos. La región destaca por su infraestructura terminada, conectividad eficiente y una rica identidad cultural que promete cautivar a millones de visitantes nacionales y extranjeros.

La capacidad de Jalisco para entregar resultados concretos es una de sus principales fortalezas. A diferencia de otras ciudades con obras pendientes, Guadalajara ha concluido proyectos clave como la Línea 5 del transporte público, que conecta el Aeropuerto Internacional con la ciudad, y la renovación de la carretera a Chapala, mejorando significativamente la movilidad.

El gobernador Pablo Lemus en la sede mundialista de Guadalajara y Jalisco ı Foto: Especial

El Estadio Guadalajara, sede de cuatro partidos mundialistas, es un recinto moderno de primer nivel. Además, el complejo Verde Valle ha sido elegido por la Selección de Corea del Sur como centro de concentración, confirmando la calidad de la infraestructura deportiva local.

Más allá de los partidos, Jalisco ofrece una capacidad turística inigualable. Con una amplia oferta hotelera, la región es puerta de entrada a destinos icónicos como Tequila, Chapala y Puerto Vallarta. Esta diversidad convierte la visita en una experiencia cultural mucho más amplia. La identidad jalisciense, con el mariachi, el tequila y la charrería, representa símbolos reconocidos de México a nivel global, brindando a los visitantes un contacto directo con la esencia del país.

Este panorama contrasta con los desafíos que enfrentan otras ciudades anfitrionas. La diferencia es clara: mientras otras sedes se enfocan en resolver pendientes, Guadalajara puede concentrarse en ofrecer la mejor experiencia posible a visitantes, selecciones y aficionados. Jalisco no solo será una sede de partidos, sino el lugar donde el mundo podrá conocer la mejor versión de México.