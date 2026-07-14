Mueren 2 jóvenes electrocutados en alberca de restaurante en Acapulco, Guerrero

Dos jóvenes murieron la noche del lunes tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraban en una alberca del restaurante-bar Parasol, ubicado en la colonia Fuerza Aérea, en la zona poniente de Acapulco.

El accidente ocurrió durante una convivencia realizada en el establecimiento, localizado a un costado de la Base Aérea del Ejército y cerca de la 27 Zona Militar, minutos después de las 22:30 horas.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, una lámpara instalada en el interior de la alberca sufrió un cortocircuito, lo que habría provocado la descarga eléctrica que alcanzó a los dos jóvenes mientras permanecían dentro del agua.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a las víctimas; sin embargo, ambos ya no presentaban signos vitales cuando fueron valorados.

La torreta de una patrulla en imagen ilustrativa. ı Foto: Generada por IA

Uno de los fallecidos fue identificado como Axel N., de 18 años de edad, vecino de la colonia Fuerza Aérea. La identidad de la segunda víctima no había sido confirmada de manera oficial.

Al lugar también arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar con precisión las causas del accidente.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley y los trámites legales correspondientes.

Con información de Quadratín Guerrero.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am