Cortocircuito por una lámpara

Mueren 2 jóvenes electrocutados en alberca de restaurante en Acapulco, Guerrero

Dos jóvenes recibieron una descarga eléctrica mientras se encontraban en una alberca de un restaurante-bar en Acapulco; ambos murieron y autoridades investigan las causas del accidente

Operativo de seguridad en Acapulco, Guerrero, tras muerte de dos jóvenes.
Operativo de seguridad en Acapulco, Guerrero, tras muerte de dos jóvenes. Foto: CORTESÍA El Sol de Acapulco
Por:
Arturo Meléndez

Dos jóvenes murieron la noche del lunes tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraban en una alberca del restaurante-bar Parasol, ubicado en la colonia Fuerza Aérea, en la zona poniente de Acapulco.

El accidente ocurrió durante una convivencia realizada en el establecimiento, localizado a un costado de la Base Aérea del Ejército y cerca de la 27 Zona Militar, minutos después de las 22:30 horas.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, una lámpara instalada en el interior de la alberca sufrió un cortocircuito, lo que habría provocado la descarga eléctrica que alcanzó a los dos jóvenes mientras permanecían dentro del agua.

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Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención médica a las víctimas; sin embargo, ambos ya no presentaban signos vitales cuando fueron valorados.

La torreta de una patrulla en imagen ilustrativa.
La torreta de una patrulla en imagen ilustrativa. ı Foto: Generada por IA

Uno de los fallecidos fue identificado como Axel N., de 18 años de edad, vecino de la colonia Fuerza Aérea. La identidad de la segunda víctima no había sido confirmada de manera oficial.

Al lugar también arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar con precisión las causas del accidente.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a sus instalaciones para la práctica de la necropsia de ley y los trámites legales correspondientes.

Con información de Quadratín Guerrero.

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