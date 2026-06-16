SSPC y FGE investigan ataque a restaurante ‘Camarón Guasaveño’ en QRoo que dejó un muerto y 3 heridos

Omar García Harfuch asegura que ya se está investigando ataque en restaurante "El Camarón Guasaveño", ocurrido el domingo en Quintana Roo.

Autoridades federales y estatales investigan el ataque armado registrado la noche del domingo en el restaurante “El Camarón Guasaveño” ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que dejó un muerto y tres heridos.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la Conferencia del Pueblo, en donde destacó que hay coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) para esclarecer los hechos.

“Estamos trabajando con la FGE de Quintana Roo, tuvimos comunicación prácticamente de manera inmediata. Nos compartieron un video en donde se ve a los presuntos agresores pasando con un lo que parece un arma de fuego tipo ráfaga. Estamos trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables”, explicó García Harfuch en la Conferencia.

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En el mismo sentido, el secretario de Seguridad explicó que se tiene conocimiento de un antecedente de este ataque, es decir, un episodio similar ocurrido en semanas pasadas, que también se está investigando con la Fiscalía.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ı Foto: Cuartoscuro

Este martes, García Harfuch participó en la Conferencia del Pueblo para presentar los avances en seguridad del Gobierno federal, donde también se expuso que, en los primeros 20 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido una disminución de 46 por ciento en el delito de homicidio doloso.

“Los tenemos identificados”: FGE sobre presuntos responsables de ataque en “Camarón Guasaveño”

El lunes, Raciel Salazar, titular de la FGE Quintana Roo, aseguró que las autoridades estatales ya identificaron al grupo delictivo presuntamente responsable del ataque armado.

Detalló que la identificación fue posible en parte por el uso de un arma, una uzi 9mm, que ya había sido utilizada en un episodio similar ocurrido previamente.

📢🚨“Están identificados”: Fiscal van por atacantes del Camarón Guasaveño



🗣️El ataque armado al restaurante “Camarón Guasaveño” no quedará impune, autoridades locales y la Fiscalía General de Quintana Roo advierten que ya se identificaron a los agresores, y aunque se refugien en… pic.twitter.com/egCpT0hdW1 — La Pancarta de Quintana Roo (@lapancarta) June 15, 2026

“Estamos trabajando en ello. [...] Tenemos perfectamente identificados a esos delincuentes y pronto van a caer, pronto van a rendir cuentas a la justicia. Estamos trabajando”, dijo el fiscal en entrevista con medios de comunicación.

Ataque en “El Camarón Guasaveño” deja un muerto y tres heridos

La noche del domingo 14 de junio, se registró un ataque armado en el restaurante “El Camarón Guasaveño”, ubicado en Playa del Carmen.

De acuerdo con reportes de medios locales, un grupo de varios sujetos armados pasó por fuera del lugar y disparó en su dirección, hechos por los que perdió la vida una persona y al menos tres resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

🚨 Cierra restaurante tras ataque armado que dejó un muerto y tres heridos en Playa del Carmen

Redacción/Quintana Roo AhoraEl restaurante El Camarón Guasaveño anunció el cierre temporal de su sucursal en Playa del Carmen, luego del ataque armado ocurrido la noche del domingo que… pic.twitter.com/oYugAj4McS — QR Ahora - Quintana Roo Ahora (@QRAhora) June 15, 2026

Otras fuentes aumentan a cuatro la cifra de lesionados, aunque, durante la Conferencia del Pueblo, el titular de la SSPC mencionó tres.

Según medios locales, el fallecido fue identificado como Marcos “N”, de 35 años, originario de la Ciudad de México.

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