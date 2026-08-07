Claudia Sheinbaum entrega Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan, Edomex

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó la distribución de tarjetas del programa social en la zona conurbada.

Miles de mujeres en Naucalpan, Estado de México, recibieron hoy un apoyo económico directo a través de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa clave del Gobierno de México. La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas, reafirmando el compromiso con los derechos y el reconocimiento de las mexicanas. Además, la mandataria anunció que Naucalpan se sumará al programa federal de bacheo para mejorar sus calles.

Durante el evento, la Presidenta Sheinbaum destacó que es en la actual administración cuando más se reconoce el valor y la contribución de las mujeres en el país.

“Que nunca nos hagan menos, las mujeres somos personas y tenemos derechos como todas y todos en nuestro país. Es ahora cuando se está reconociendo más a las mujeres”, afirmó, subrayando la importancia de la libertad, la democracia y la soberanía en este proceso.

Se benefician casi 3 millones de mujeres

Este programa beneficia a cerca de 3 millones de mujeres en todo el territorio nacional. En el Estado de México, 361 mil mujeres son receptoras de esta pensión, de las cuales casi 20 mil residen en Naucalpan, impactando directamente en la economía familiar y el bienestar de la comunidad local.

La Pensión Mujeres Bienestar es parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno de México para garantizar la igualdad sustantiva. Entre estas iniciativas se encuentran la propuesta de una reforma constitucional para la igualdad, la distribución de más de 25 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres y la construcción de más de mil Centros LIBRE a nivel nacional, con el objetivo de tener al menos uno en cada municipio.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó las obras de infraestructura vial en Periférico Norte y la Vía Gustavo Baz. ı Foto: Especial.

Asimismo, se ha fortalecido la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria y se ha facilitado el número 079 para denunciar la violencia de género. El calendario cívico también ha sido actualizado para incluir a 18 mujeres destacadas en la historia de México, visibilizando su legado.

En el ámbito económico, la Presidenta Sheinbaum recordó el aumento del salario mínimo, que pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a más de 9 mil 400 pesos en 2026, sin generar un incremento inflacionario. De hecho, se informó que México ha alcanzado sus niveles de inflación más bajos, lo que contribuye a un mayor poder adquisitivo para las familias.

Leticia Hernández Juárez, una de las beneficiarias presentes, compartió su experiencia, agradeciendo el apoyo. Tras más de 40 años trabajando como peinadora, ahora no puede ejercer su oficio, y este recurso es fundamental para cubrir sus gastos diarios.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltaron la visión social de la Presidenta y la coordinación entre los niveles de gobierno. La gobernadora Gómez Álvarez mencionó otras obras y programas en la entidad, como los Senderos Seguros, la atención a adultos mayores y personas con discapacidad, la creación de bachilleratos, la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte y 9 kilómetros de la Vía Gustavo Baz, así como la construcción de la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan.

La integración de Naucalpan al programa federal de bacheo se suma a proyectos ya existentes en el municipio, como la operación del Mexicable y la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), consolidando una estrategia integral de desarrollo y bienestar para sus habitantes.

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JVR