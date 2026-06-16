Destaca Omar García Harfuch acciones de Guerrero contra redes de extorsión y detenciones

La coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como la confianza de la ciudadanía para denunciar de manera anónima, continúan dando resultados en el combate a la extorsión en Guerrero.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el caso de Acapulco como ejemplo de la efectividad de la denuncia ciudadana para desarticular grupos dedicados a este delito.

Al responder una pregunta sobre casos de extorsión en otras entidades del país, el funcionario federal señaló que las recientes detenciones realizadas en Acapulco fueron posibles gracias a la participación de la ciudadanía a través de mecanismos de denuncia.

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“Por ejemplo, en Acapulco, de los 11 detenidos, todo fue por denuncia ciudadana. Cuando denuncian por el mecanismo 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad, no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas”, afirmó García Harfuch.

Estos resultados forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y derivan del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, el Gobierno de Guerrero y la Fiscalía General del Estado, institución que fue reconocida por las investigaciones que permitieron obtener órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y extorsión contra varios de los detenidos.

Las acciones realizadas en Acapulco permitieron la captura de 11 personas vinculadas con actividades de extorsión, entre ellas un presunto líder de una organización criminal que operaba en perjuicio de prestadores de servicios turísticos.

El Gobierno de Guerrero reitera el llamado a la población para utilizar los mecanismos de denuncia anónima, como el número 089, una herramienta segura y efectiva que contribuye a la investigación y persecución de delitos, fortaleciendo las acciones para la construcción de la paz y la tranquilidad de las familias guerrerenses.

La denuncia ciudadana y la coordinación institucional continúan siendo pilares fundamentales para avanzar en el combate a la extorsión y recuperar espacios de seguridad para la población.

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FGR