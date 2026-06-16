García Harfuch destaca detención de 11 en Acapulco y reconoce a la FGE Guerrero por colaboración

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que, entre las acciones relevantes más recientes se encuentran la detención de 11 generadores de violencia que operaban en Acapulco, Guerrero, y expresó un reconocimiento a la Fiscalía de este estado por la colaboración que llevó a la captura.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el titular de la SSPC destacó que, entre las más recientes acciones relevantes de seguridad, se logró la detención de 11 personas en Acapulco, entre ellas una identificada como líder de una organización dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ı Foto: Cuartoscuro

La detención de los 11 presuntos generadores de violencia se logró mediante el cateo a nueve inmuebles, en los cuales, además, se logró el aseguramiento de armas de fuego, dosis de droga, documentación y equipos tecnológicos.

García Harfuch destacó que, de los 11 detenidos, siete cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada y extorsión.

El secretario agradeció a la ciudadanía que presentó sus denuncias ciudadanas por extorsión y, en el mismo sentido, reconoció a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) por su colaboración para lograr la detención de los 11.

“Por ejemplo, en Acapulco, de los 11 detenidos, todo fue por denuncia ciudadana. Cuando denuncian por el mecanismo 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad, no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas”, afirmó García Harfuch.

“Agradecemos las denuncias ciudadanas realizadas al Gabinete de seguridad. Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la FGE Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de seguridad”, abundó el titular de la SSPC.

Van más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto: García Harfuch

Asimismo, durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el titular de la SSPC presentó las cifras más relevantes sobre los logros en materia de seguridad alcanzados durante la presente administración.

Así, destacó que, en los 20 meses que lleva la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha logrado:

Más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto.

29 mil 500 armas de fuego aseguradas.

Cerca de 420 toneladas de droga incautadas.

2 mil 407 laboratorios destruidos.

Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la coordinación del @GabSeguridadMX con los 32 Gobiernos Estatales ha permitido fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad y avanzar con resultados concretos:

🔹 Más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto.

🔹… pic.twitter.com/tjxa3AJ5ky — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 16, 2026

“Falta mucho por hacer, la seguridad no es una tarea concluida ni admite autocomplacencia. Cada detención, cada arma asegurada, cada laboratorio desmantelado y cada red criminal desarticulada representa un avance que tiene que ser informado a la ciudadanía mas NO es una tarea terminada”, escribió en X.

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