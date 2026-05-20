Continúa despliegue de seguridad en San Jerónimo Palantla, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano continúan desplegados en la localidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez, donde mantienen acciones permanentes de seguridad y vigilancia como parte de la atención integral a comunidades de la región.
A través de Bases de Operaciones Interinstitucionales instaladas en la zona, las autoridades realizan patrullajes, recorridos motorizados, vigilancia en caminos y presencia preventiva en localidades aledañas, con el objetivo de fortalecer la seguridad, brindar atención cercana a la población y prevenir conductas delictivas.
Las instituciones de seguridad mantienen coordinación permanente y presencia en territorio para contribuir a la tranquilidad de las familias de esta región.
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JVR