Seguridad

Continúa despliegue de seguridad en San Jerónimo Palantla, en Chilapa de Álvarez, Guerrero

Las autoridades realizan patrullajes, recorridos motorizados, vigilancia en caminos y presencia preventiva en localidades aledañas

Continúa despliegue de seguridad en San Jerónimo Palantla, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Continúa despliegue de seguridad en San Jerónimo Palantla, en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Foto: Especial.
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La Razón Online

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano continúan desplegados en la localidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Álvarez, donde mantienen acciones permanentes de seguridad y vigilancia como parte de la atención integral a comunidades de la región.

A través de Bases de Operaciones Interinstitucionales instaladas en la zona, las autoridades realizan patrullajes, recorridos motorizados, vigilancia en caminos y presencia preventiva en localidades aledañas, con el objetivo de fortalecer la seguridad, brindar atención cercana a la población y prevenir conductas delictivas.

Las instituciones de seguridad mantienen coordinación permanente y presencia en territorio para contribuir a la tranquilidad de las familias de esta región.

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JVR

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