Sheinbaum defiende registro de líneas al reportar freno a extorsiones telefónicas

Con más de 180 mil alertas por extorsión atendidas y una contención cercana al 90 por ciento de los intentos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el sistema de registro de líneas telefónicas y aseguró que opera con controles suficientes para proteger la identidad de los usuarios. “Hay seguridad en el proceso de registro”, sostuvo al ser cuestionada por un incidente de suplantación de un usuario.

Durante la conferencia, la mandataria enfatizó que las compañías de telecomunicaciones concentran la responsabilidad en el alta, verificación y reposición de tarjetas SIM. “Las telefónicas deben garantizar la seguridad”, indicó, al exigir controles estrictos que eviten suplantaciones y fraudes asociados al uso indebido de líneas.

La mandataria destacó que el gobierno federal mantiene coordinación con la Agencia de Transformación Digital para fortalecer los sistemas de validación y evitar vulneraciones. Esa instancia brinda soporte técnico para mejorar los mecanismos de control y supervisión en el alta de servicios telefónicos

En ese contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “el 97.3% de los casos de extorsión reportados ocurrió a distancia, principalmente a través de llamadas telefónicas”, afirmó al identificar el principal canal de operación de estas redes.

“El 97.3% de los casos de extorsión reportados ocurrió a distancia, principalmente a través de llamadas telefónicas”, dijo Omar García Harfuch ı Foto: Especial

García Harfuch, informó que el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la coordinación institucional impactaron directamente en la contención de este delito. “Se han atendido más de 180 mil llamadas en el número 089, lo que ha permitido evitar la gran mayoría de los intentos de extorsión”, afirmó.

Datos oficiales detallaron que, desde el 6 de julio de 2025, el acompañamiento en tiempo real permitió evitar el 88 por ciento de los intentos reportados. El funcionario precisó que solo el 11 por ciento de todas las llamadas recibidas corresponden a casos consumados de extorsión, y que estos derivaron en más de 6 mil carpetas de investigación.

El funcionario sostuvo que “gracias a estas carpetas iniciadas por las denuncias ciudadanas y al trabajo coordinado de las fiscalías y las instituciones de seguridad, se han detenido a más de mil 100 personas extorsionadoras en 24 entidades del país”.

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LMCT