PAN acusa “ministerio de la verdad”

Conferencia de prensa del PAN en el Senado de la República, el 12 de agosto de 2026.

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó a Morena de pretender establecer un mecanismo de control sobre la información para determinar qué es verdad, qué es falso y qué debe considerarse únicamente una opinión, a través de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, por lo que anunció una serie de iniciativas para fortalecer el derecho de réplica y proteger a quienes sean señalados desde las conferencias matutinas del Gobierno Federal.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que los lineamientos que se pretenden aplicar a los medios de comunicación podrían convertirse en un instrumento de censura.

“Lo que quiere Morena es generar un ministerio, así literal, de la verdad”, afirmó, y sostuvo que en una democracia nadie puede tener el monopolio de la verdad; además, cuestionó que una autoridad determine qué información puede ser difundida y cuál debe ser considerada falsa.

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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el 12 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Ante este escenario, el PAN anunció que presentará una iniciativa para garantizar el derecho de réplica frente a las afirmaciones realizadas en las conferencias matutinas, particularmente cuando desde ese espacio se hagan señalamientos contra ciudadanos, periodistas, opositores o actores políticos.

¿En qué consiste la iniciativa para el derecho de réplica?

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, explicó que la propuesta contempla una reforma al artículo sexto constitucional, con el propósito de ampliar el catálogo de sujetos obligados en materia de derecho de réplica e incluir expresamente al Gobierno Federal.

La intención, dijo, es que cualquier persona que sea señalada desde una conferencia presidencial tenga una vía formal para responder y no quede en una situación de desventaja frente al alcance de las transmisiones oficiales.

“México necesita más voces, más contraste informado y no más silencios fomentados desde el gobierno” Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados



El diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, el 12 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la iniciativa contempla establecer un máximo de tres días para que el Estado responda a las solicitudes de réplica.

También informó que su bancada plantea modificar el artículo 38 constitucional para establecer sanciones contra servidores públicos que utilicen recursos públicos para intimidar, acosar, denostar o intentar silenciar a ciudadanos, periodistas, organizaciones civiles o cualquier persona que ejerza su libertad de expresión.

PAN acusa ‘patrón de persecución’ contra opositores

Por su parte, Jorge Romero acusó que las restricciones que, a su juicio, se están impulsando forman parte de un “patrón de persecución” contra opositores y voces críticas.

El dirigente nacional del PAN advirtió que la preocupación de su partido no se limita a los medios de comunicación, sino que alcanza también a periodistas, políticos y ciudadanos que pudieran optar por autocensurarse ante el riesgo de enfrentar sanciones.

“¿Cuántos periodistas no se van a autosensurar?”, cuestionó.

Romero Herrera insistió en que el PAN defenderá la libertad de expresión y rechazó que la regulación de contenidos pueda utilizarse para imponer una versión oficial sobre los hechos.

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cehr