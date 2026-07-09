Autoridades de Guerrero y federales arrestan a ‘El Tucán’, extorsionador de transportistas en Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, mediante estrecha colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Investigación , cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José “N”, alias “El Tucán”, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, en perjuicio de trabajadores del transporte público, hechos ocurridos en el municipio de Acapulco de Juárez.

Como resultado de los actos de investigación y labores de inteligencia, personal de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión de Guerrero se trasladó al Estado de México, donde se logró ubicar y detener al imputado en el municipio de Toluca de Lerdo.

El detenido es considerado generador de violencia y objetivo prioritario, quien habría formado parte de un grupo delictivo con operaciones en Acapulco; será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrendó su compromiso de investigar y sancionar el delito de extorsión, así como de proteger a las víctimas, en coordinación con autoridades estatales y federales.

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