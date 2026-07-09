Sheinbaum destaca los mejores indicadores económicos de 2026

En reunión bilateral, México acuerda con Suiza la renovación del acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio —que también incluye a Noruega, Islandia y Liechtenstein—, durante una reunión en la que ambos mandatarios encontraron coincidencias en materia económica y en una visión pacifista del mundo, frente a las complejidades que se atraviesan en la política internacional.

Este miércoles, el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, fue recibido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde sostuvieron una reunión por más de hora y media. Al término, ofrecieron un mensaje conjunto en el que el mandatario suizo destacó que, junto a las empresas que lo acompañaron, se abonará al Plan México.

“Desde hace 80 años tenemos relaciones diplomáticas plenas y enteras, contactos estrechos se realizaron durante las últimas décadas. Empresas suizas que nos acompañan desde los valores de nuestras inversiones iniciales contribuirán a la implementación del Plan México de la Presidenta Sheinbaum”, aseveró Parmelin.

El presidente suizo enfatizó el crecimiento constante del intercambio económico y del flujo comercial entre ambos países, lo cual consideró una prueba de que el interés por invertir en territorio mexicano se incrementa.

En otro rubro, destacó que ambas naciones comparten “la visión de un orden mundial basado en el respeto del derecho internacional, fundado en instituciones multilaterales sólidas, como cimiento de la estabilidad, la prosperidad y la paz”.

Como parte del acuerdo, el presidente mencionó que se incluyeron acuerdos de colaboración para el desarrollo científico y otros ámbitos: “Espero que Suiza y México… todas las empresas de México continúen en ese camino y, señora Presidenta fue un gusto tener hoy la oportunidad de hablar con grandes miembros de su gobierno y quiero agradecer de antemano por estos intercambios, que sean fructíferos y espero que la relación entre Suiza y México se vuelva todavía más dinámica”.

Al respecto, la Presidenta destacó que el comercio bilateral ascendió a cuatro mil 272 millones de dólares y se trabajará en la actualización de los términos del acuerdo comercial para seguir adelante.

Para atraer inversiones, la Jefa del Ejecutivo expuso a los empresarios extranjeros que los trámites serán flexibilizados, con lo que se espera abonar a la certidumbre para la inyección de capital en el país y subrayó su coincidencia en que la manera de resolver controversias internacionales debe ser por el camino de la paz.

“Conversamos sobre la relación económica, las inversiones, la agenda global. México y Suiza tenemos coincidencias en la manera de ver el mundo, convencidos en la solución pacífica de las controversias; y en el caso de México, éste es un principio constitucional... Reconocimos los esfuerzos de Suiza, un país neutral, para alcanzar soluciones geográficas negociadas en conflictos armados”, dijo.

La Presidenta también destacó el acuerdo establecido respecto al patrimonio cultural y que ha permitido que, desde 2018, se regresaran 67 objetos patrimoniales al país: “Por esa razón nos une mucho más que la relación económica y la comercial. Aprovecho aquí para agradecer a la embajadora de México en Suiza, que ha hecho un trabajo extraordinario en este tema y en muchos otros en la relación”.

Destaca Amador Zamora indicadores económicos

| Por Yulia Bonilla |

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, destacó que en la primera mitad del año, México alcanzó algunos de sus mejores indicadores económicos desde diversos ámbitos como la inversión extranjera, las exportaciones, pero sobre todo, la inflación que ya se encuentra dentro del marco de variabilidad pronosticado para este 2026.

Durante su participación en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario expuso que México captó 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en 2025, con lo que colocó al país dentro de los diez que más atraen la inyección de capital en el mundo.

Además, el incremento al salario mínimo en México, que ha significado una recuperación “histórica”, ya ubicó al país en el primer lugar frente a otros países.

También resaltó el “buen desempeño” de la inflación, que llegó a 3.6 por ciento en junio, lo que es su menor nivel. Con esto, estimó que ya se encuentra dentro del marco de variabilidad que estimó el Banco central al inicio del año.

Información de la inflación. ı Foto: Especial.

Subrayó que esto se alcanzó por las decisiones tomadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contener el impacto económico de diversas complejidades a nivel internacional.

“Esto no hubiera sido posible sin las instrucciones de la presidenta para eh dar incentivos para estabilizar los precios de los combustibles, los precios del jitomate, los precios de una conjunto de bienes que nos han ayudado a evitar que haya un repunte de la inflación en un momento en que la mayor parte de las economías del mundo están sufriendo un aumento en la inflación debido al choque de los combustibles debido al conflicto en el medio en el Medio Oriente”, declaró.

Otro indicador favorable es que México cuenta con la tasa de desempleo más baja, entre los países que conforman la OCDE, junto a Japón.

En materia de comercio exterior, subrayó que México y Estados Unidos “comercian más que nunca”, al alcanzar 839 mmd de intercambio comercial, lo cual es considerado una cifra histórica.

Para México, se tiene un récord histórico de exportaciones, ya que hasta mayo de este año se alcanzaron envíos por 723 mmd.

La inversión también registró un crecimiento de 5.9 por ciento anual y registró su mejor resultado desde julio de 2024.

Otra “gran variable” de la economía mexicana es que el consumo de las familias se mantiene en recuperación y con una tendencia positiva en lo que va del año, pues hasta abril de 2026 se estimó una variación positiva de 2.1 por ciento en la tasa anual.

La actividad industrial tuvo un crecimiento de 2.1 por ciento y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024.





“Acuerdo Global con UE facilita exportaciones”

| Por Cuahutli R. Badillo y Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) que el Parlamento Europeo avaló ayer y con el cual, dijo, se verán beneficiadas las exportaciones e inversiones para México.

“Facilita inversiones y exportación de productos mexicanos a Europa, garantiza nuevos mercados, además, del mercado de América del Norte. Entonces, es algo importante para México”, indicó durante su conferencia matutina.

El Dato: del total de los 663 legisladores presentes ayer en el Parlamento Europeo, la mayoría, 479, votó a favor de aprobar el AGM con México; sólo 119 estuvieron en contra.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que el país consolida su diversificación comercial, amplía el acceso de los productos nacionales hacia ese mercado y que la Unión Europea ya concluyó con la “parte sustantiva de su proceso de ratificación” y ahora le corresponde al Senado de la República hacer lo conducente para que el acuerdo sea vigente y espera que entre en vigor este año.

“El Acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo en libre comercio, es decir, con trato preferencial, beneficiando a sectores como el agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica”, añadió el funcionario federal.

El Tip: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que, tras la aprobación del AGM, “probablemente” el acuerdo ya esté funcionando antes de que concluya el año.

El AGM sustituirá el anterior marco, aún vigente, que funciona desde el año 2000 y permitirá que las exportaciones mexicanas ingresen a los países con un trato preferencial arancelario; además, permitirá que los productos nacionales ingresen a un mercado de más de 450 millones de consumidores.

Con este avance, México consolida su posición estratégica como una de las economías con acceso preferencial simultáneo a los dos mercados más grandes del mundo: América del Norte, mediante el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC,) y ahora con la Unión Europea.

3.6 por ciento, aranceles efectivos a productos mexicanos

RENOVACIÓN DEL T-MEC. La mandataria mexicana confía en que el acuerdo tripartito que se mantiene con Estados Unidos y Canadá podría ser extendido a 16 años, dentro de cuatro o cinco años, periodo en que Donald Trump ya no será presidente.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reafirmó que su Gobierno sí está de acuerdo con que el T-MEC se extienda por 16 años más, y comentó que esta extensión puede abordarse en cualquier otro momento de los 10 años que, por ahora, se mantendrá vigente.

“Por supuesto que nosotros lo que queríamos era 16 años, dado que el Gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años, pues hay que ponernos de acuerdo en estos 10 años cómo va a continuar el tratado. Y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica es enorme”, sostuvo.

5.8 por ciento repunte de exportaciones a EU en 2025

La mandataria agregó que la revisión más importante será “la de este año”, porque el lapso de revisión puede ser modificado en los próximos seis años, “no necesariamente es algo definido, fijo”.

Por su parte, la agencia calificadora Fitch Ratings sostuvo que si se tiene un periodo prolongado de revisiones anuales es posible que se agrave el entorno de incertidumbre y dificulte las decisiones de inversión en el país.

“El momento de cualquier acuerdo trilateral final es incierto. Un periodo prolongado de revisiones anuales podría agravar la incertidumbre actual, nublando la visibilidad a largo plazo que es importante para las decisiones de inversión empresarial”, indicó en un análisis.

Añadió que la incertidumbre en la inversión ya ha tenido efectos en la economía mexicana, en especial en 2025, y en las estimaciones a la baja del pronóstico de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

“En 2025, la inversión fija se contrajo un 6.3 por ciento en México en medio de las incertidumbres del T-MEC, la política monetaria restrictiva y otros factores específicos de cada país, como los recortes de gasto enfocados en gastos de capital (capex)”, agregó.

La calificadora estimó que el crecimiento de la inversión en el país para 2026 se ubicará en 0.7 por ciento y un año después duplicará los puntos porcentuales para quedar en 1.4 por ciento.

Resaltó que la inversión será positiva en la medida en que la política monetaria muestre mayor flexibilidad y que las empresas se “adapten a la nueva normalidad”, pero de persistir la incertidumbre por el T-MEC, “podría limitar una recuperación vigorosa”.