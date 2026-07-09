FMI baja estimación de crecimiento; la pasa de 1.6% a 1.2%

FMI baja estimación del PIB de México y la sitúa en 1.2% para este 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la estimación de crecimiento económico del país en 0.4 puntos porcentuales, a 1.2 por ciento y sostuvo que la incertidumbre es el principal freno para el repunte de la actividad económica; no obstante, el Gobierno de México contradijo esta estimación al asegurar que el país tendrá un desempeño mejor del pronosticado y que no hay nerviosismo para la inversión, en tanto se cumplan las normas.

“En el caso de México, se proyecta que el crecimiento se acelere moderadamente gracias a unas políticas internas menos restrictivas, aunque la incertidumbre seguirá frenando la actividad”, indicó el organismo en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial.

Además, redujo en 0.3 puntos porcentuales la proyección para 2027; es decir, la pasó de 2.2 por ciento a 1.9 por ciento.

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Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la baja que realizó el organismo internacional no sólo fue para México, sino para las estimaciones a las economías globales, y se explicó por el choque en el mercado de energéticos ocasionado por la guerra en Irán, “entonces, no fue una revisión exclusiva a la economía mexicana, hubo una revisión hacia la baja en general”.

El funcionario recordó que el año pasado, el FMI también había anticipado que al cierre, México estaría en recesión; sin embargo, la SHCP también se opuso “porque no veíamos ese escenario en la perspectiva para 2025. Al final de cuentas, los datos acabaron dándonos la razón”.

Para este año, el desempeño de la actividad económica será “mejor que el pronosticado” por el organismo.

Durante la conferencia matutina La mañanera del Pueblo, Amador Zamora sostuvo que, a pesar de “la posible incertidumbre” que se ha originado por el cambio en el entorno comercial, la economía mexicana está “sólida” porque el consumo se ha normalizado, las remuneraciones y el mercado laboral han sido resilientes.

“Pensamos que la economía mexicana ha mostrado solidez y una resistencia bastante peculiares. Y pensamos que a pesar de cualquiera de estos factores, vamos a tener un buen desempeño en el año”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que en México “no hay incertidumbre para la inversión, no hay, ninguna”, y que mientras las empresas cumplan las reglas y normas, “no hay ninguna incertidumbre, ninguna”.

De manera detallada, el FMI aumentó sólo 0.1 puntos porcentuales a la estimación de crecimiento de la región de América Latina y el Caribe para 2026 y mantuvo en 2.7 por ciento la de 2027, pero la dinámica no será igual para todos los países.

“Se prevé que el crecimiento en Brasil siga siendo resiliente en 2026 pero que se desacelere el próximo año”.

En el caso de Brasil, aumentó la estimación del PIB de 1.9 por ciento en abril a 2.4 por ciento, en julio; es decir, un incremento de 0.5 puntos porcentuales, mientras que, para 2027 también tuvo un alza al pasar de 2.0 por ciento a 2.2 por ciento.

El FMI redujo su previsión del crecimiento mundial para 2026 hasta el 3.0 por ciento y advirtió de los riesgos que sigue planteando la guerra en Irán, la fragmentación del comercio y las posibles correcciones en las expectativas del mercado respecto a la inteligencia artificial. La institución señaló que la economía había evitado un deterioro más acusado por la guerra, gracias a la demanda tecnológica.

Destaca Amador Zamora indicadores económicos

| Por Yulia Bonilla |

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, destacó, ante la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que durante la primera mitad del año, México alcanzó algunos de sus mejores indicadores económicos.

En la conferencia matutina, el encargado de las finanzas públicas del país sostuvo que la Inversión Extranjera Directa (IED) captada en el país ascendió a 41 mil millones de dólares; mientras que el incremento al salario mínimo en México ha significado una recuperación “histórica” que permitió que el país fuera el primer lugar frente a otros países en la materia.

El titular de Hacienda también resaltó el “buen desempeño” de la inflación, índice que llegó a 3.6 por ciento, el cual ya se encuentra dentro del marco de variabilidad que estimó el banco central al inicio del año.

Añadió que otro indicador favorable es que el país cuenta con la tasa de desempleo más baja, entre países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).