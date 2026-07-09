Mundial de Futbol genera derrama por 50 mil mdp

Con corte al 6 de julio, un día después que México culminó su participación en el Mundial de Futbol 2026, esta justa deportiva dejó una derrama económica a escala nacional de alrededor de 50 mil millones de pesos, principalmente en giros comerciales como restaurantes, hoteles, pequeños comercios y prestadores de servicios, indicó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre Stéffano.

Detalló que, de esta cifra, aproximadamente 15 mil 475 millones de pesos fueron generados por gastos de las familias mexicanas, al considerar que entre 60 y 65 por ciento de los hogares incrementaron 10 por ciento el consumo de alimentos, bebidas, botanas y productos de convivencia durante partidos mundialistas.

120 por ciento aumentaron en promedio las tarifas hoteleras

El resto de la derrama, 35 mil millones de pesos, fue generado por el turismo en las tres ciudades sede en territorio nacional: la Ciudad de México contó 20 mil millones de pesos; Guadalajara, en el estado de Jalisco, generó 10 mil millones de pesos y Nuevo León, Monterrey, cuantificó cinco mil millones de pesos.

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Además, especificó que esta cantidad no toma en cuenta las ganancias por el boletaje de los 13 partidos del Mundial que albergó México en sus tres sedes desde el 11 de junio hasta el 5 de julio, derrama que la propia FIFA estimó en cinco mil millones de pesos.

Refirió que los Fan Fest en la Ciudad de México contabilizaron hasta el 6 de julio beneficios monetarios por mil 800 millones de pesos y, para los ocho días restantes de partidos mundialistas, estos sitios tienen la capacidad aproximada de generar 200 millones de pesos más.

En cuanto al hospedaje, De la Torre Stéffano apuntó que el sector hotelero mostró una ocupación promedio de 66 por ciento en las tres ciudades sede, con repuntes de 80 a 90 por ciento en los días que se jugó algún partido mundialista, además, plataformas de hospedaje como Airbnb fueron utilizadas por 35 por ciento del turismo.

Derrama por familias ı Foto: Especial

CINÉPOLIS ABARROTA SALAS. La transmisión de la Copa Mundial de Futbol 2026 en las salas de Cinépolis resultó un incentivo para el consumo en todo el territorio nacional e incluso se tuvo un aforo similar a llenar siete veces el Estadio Azteca, señaló Miguel Mier, director general de Operaciones de Cinépolis.

“Llegamos a números que son del aforo del Estadio Azteca multiplicado por siete. La gente viendo los partidos en pantalla grande y disfrutando con sus amigos y de manera colectiva”, indicó el directivo durante la presentación de la tarjeta de crédito de Cinepolis en alianza con Openbank México y Mastercard.