Nafin y Caintra Nuevo León firman acuerdo para impulsar MiPymes

Con el objetivo impulsar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como generar más y mejores empleos, el banco de desarrollo Nacional Financiera (Nafin) y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), suscribieron un convenio de colaboración enfocado a sectores estratégico del Plan México.

El convenio, firmado por los directores generales de Nafin, Carlos Torres Rosas, y de Caintra Nuevo León, Juan Pablo García Garza, establece la realización de un programa piloto para que los proveedores de grandes empresas “ancla”, afiliadas a la cámara, participen con Nafin en sus programas de cadenas productivas y factoraje a clientes, entre otros.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, indicó que este convenio refleja la voluntad de los sectores público y privado para contribuir a los objetivos del Plan México, lo que fortalece la integración del aparato productivo nacional a las cadenas globales de valor.

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En su participación, Carlos Torres resaltó que este acuerdo promueve el desarrollo económico con bienestar social alineado al Plan México, estrategia implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como finalidad el fortalecimiento de la economía nacional, “el desarrollo que buscamos ocurre cuando sus beneficios llegan a más personas y más regiones”.

Añadió que, con este esquema, más MiPymes tendrán acceso a financiamiento en condiciones preferenciales, contarán con mayor liquidez y con la posibilidad de generar historial crediticio mediante el esquema Credicanedas.

Por su parte, Jorge Santos Reyna, presidente del consejo directivo de Caintra, subrayó que tan sólo con las empresas tractoras del programa +PyMEx, se podría beneficiar a más de 20 mil MiPymes con líneas de factoraje y créditos en mejores condiciones de mercado.

Nafin y Caintra Nuevo León señalaron que el convenio prevé la capacitación y asistencia técnica gratuita dirigida hacia empresas y personas físicas con actividad empresarial, que serán impartidas en conjunto por Nacional Financiera, Caintra y Banregio, como primer intermediario financiero sumado a esta estrategia.

“Hoy formalizamos un convenio para llevar a las MiPyMEs el programa de financiamiento @NafinOficial -CAINTRA, con el objetivo de impulsar el encadenamiento productivo”.



— Jorge Santos, presidente de CAINTRA Nuevo León. pic.twitter.com/AjctR8EY2q — CAINTRA Nuevo León (@caintra_nl) June 29, 2026

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LMCT