Se pierden más de 190 mil puestos; tasa de desempleo escala hasta 2.76%

En mayo, la Población Ocupada (PO) se ubicó en 60.4 millones de personas, lo que significó un incrementó a tasa anual de 437 mil 802 trabajadores; no obstante, en la comparación mensual con abril disminuyeron 194 mil 585 trabajadores, es decir, del total de empleos creados en un año, 44 por ciento fue eliminado en un mes. Con esta reducción la Tasa de Desocupación pasó de 2.45 por ciento a 2.76 por ciento. Analistas destacaron que el deterioro del mercado laboral en la mitad del segundo trimestre es señal de que el país continúa en un ciclo de baja eficiencia y se suma que la informalidad no se reduce.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el quinto mes del año, la PO se redujo 194 mil 585 trabajadores respecto de abril, y se situó en 60 millones 405 mil 447 personas; mientras que la población desocupada en abril estaba en un millón 525 mil 675 personas y un mes después ascendió a un millón 715 mil 746 individuos; es decir, se tuvo un aumento de 190 mil 071 individuos sin un empleo, por lo tanto la Tasa de Desocupación pasó de 2.45 por ciento a 2.76 por ciento con cifras originales; Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Banco Base, destacó que ésta ha sido la de mayor nivel desde septiembre del año pasado.

El Dato: La población subocupada, aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que realiza actualmente, fue de 4.2 millones de personas.

Asimismo, en mayo, 60 millones 405 mil 447 personas tuvieron un empleo en el país, de ese total, 24 millones 859 mil 888 fueron mujeres, lo que significó un aumento de 61 mil 726 personas respecto a abril; mientras que los hombres fueron 35 millones 545 mil 559 personas, una reducción de 256 mil 311 personas en la comparación mensual, señaló la ENOE.

Además, del total de la Población Ocupada, 41.4 millones fueron trabajadores subordinados y remunerados, lo que significó una caída de 200 mil personas en la comparación mensual; 13.5 millones fueron trabajadores independientes o por su cuenta, en este caso aumentó respecto de abril cuando hubo 13.4 millones de personas; 3.5 millones fueron empleadoras, por lo que también reflejó una caída de 200 mil personas.

18.3 millones de personas laboraron en el sector informal

Por actividad económica, la población ocupada de mayo en el sector terciario fue de 38 millones 857 mil 832 personas; es decir, aumentó en 335 mil 375 trabajadores en la comparación con abril; en el secundario fueron 15 millones 29 mil 184 personas, una baja de 463 mil 551 y en el primario, 6 millones 45 mil 359 personas y un decremento de 91 mil 29 personas.

Respecto de la tasa de desocupación, y de forma desagregada, en mujeres fue de 2.8 por ciento y en los hombres de 2.7 por ciento, “respecto al mismo periodo de 2025, la Tasa de Desocupación total y la de hombres registraron cambios marginales y la de mujeres se mantuvo”, indicó la encuesta.

867 mil 425 personas de 25 a 44 años estuvieron desocupadas

Las mujeres desocupadas en mayo fueron 712 mil 720 y en abril se ubicaron en 625 mil 106, es decir, en la comparación mensual se incrementaron en 87 mil 614; por su parte, los hombres pasaron de 900 mil 569 personas a un millón tres mil 26 personas, es decir, un alza de 102 mil 457 personas.

Pese al escenario negativo en la comparación mensual, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) enfatizó que el crecimiento anual de personas con un empleo fue el “más alto registrado para un mismo mes de mayo”; además, aseguró, a través de un comunicado de prensa, que de los empleos creados, seis de cada 10 fueron para mujeres.

El Tip: La tasa de subocupación, en el mes de referencia, fue de 7.0% de la PO, menor al 7.1% que se registró en 2025.

“El crecimiento anual del empleo estuvo impulsado principalmente por las actividades del sector terciario. Los mayores incrementos se observaron en restaurantes y servicios de alojamiento, con 404 mil personas ocupadas más; comercio, con 323 mil, y servicios diversos, con 253 mil adicionales. Asimismo, durante mayo el sector terciario mantuvo una evolución favorable al registrar un incremento mensual de 335 mil personas ocupadas”, indicó.

INFORMALIDAD. Por su parte, el Inegi explicó que la población ocupada en la informalidad laboral se ubicó en 33.4 millones, cifra similar a la de abril pasado, pero mayor a la de mayo de 2025; por lo que en el mismo mes de 2026 la tasa de informalidad se fijó en 55.2 por ciento.

De acuerdo con ManpowerGroup México, la ocupación a tasa anual creció; sin embargo, el número de trabajadores en aumento engrosa las filas de la informalidad, y además, el hecho de que la cifra de abril se mantenga igual a la de mayo indica que la generación de puestos de trabajo tiene retos importantes.

“Una parte importante de las oportunidades laborales que se generan continúa ubicándose fuera de los esquemas formales de contratación, lo que representa un desafío para la productividad y competitividad del país, que limita el acceso de millones de personas a seguridad social, estabilidad laboral y mejores oportunidades de desarrollo”, señaló Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México.

De igual forma añadió que no sólo se trata de generar nuevos puestos de trabajo, sino lograr que los empleos sean parte de la formalidad para así tener un beneficio económico y un impacto duradero.