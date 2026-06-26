Aceleran obras ferroviarias; “vamos muy adelantados”

La presidenta Claudia Sheinbaum y el director de la ATTRAPI, Andrés Lajous, ayer.

Con una inversión de 750 mil millones de pesos, el Gobierno federal acelera la construcción de la red nacional de trenes de pasajeros, con la que busca recuperar este medio de transporte, mejorar la conectividad entre regiones e impulsar el desarrollo económico mediante corredores estratégicos, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que las obras de los proyectos Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo avanzan conforme al calendario previsto, mientras que este año comenzarán las licitaciones para extender la red hacia Guadalajara y completar la conexión hasta Nuevo Laredo.

El Dato: A la par de los actuales proyectos, iniciaron construcción dos viaductos en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo, con longitudes de 1.3 y 4.9 kilómetros, respectivamente.

“Como ven vamos muy adelantados, se está trabajando muy bien en el Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato y se licitan este año o los realizan la Secretaría de la Defensa los demás tramos de Ciudad de México hasta Guadalajara y de Ciudad de México, los tramos que faltan, hasta Nuevo Laredo”, destacó.

Dijo que el objetivo es inaugurar en 2027 los trenes Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca, mientras que el Tren Maya en su sección de carga tiene más del 50 por ciento de avance.

19.22 por ciento tiene de avance el tren CDMX-Querétaro

Por su parte, el director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, informó que ya inició la segunda fase de licitaciones para los tramos entre la Ciudad de México y Saltillo, así como para San Luis Potosí-Saltillo.

El funcionario agregó que el primer tren del corredor AIFA-Pachuca llegará al país el próximo 25 de julio y que este mes comenzará la fabricación de la primera unidad destinada a los trenes de la zona norte.

Uno de los proyectos con mayores avances es el corredor Saltillo-Nuevo Laredo, considerado estratégico porque busca fortalecer la posición de Tamaulipas como plataforma logística para el comercio internacional.

37.06 por ciento, progreso de la vía CDMX-Pachuca

Esta obra (prioritaria para la administración del gobernador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya) representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para Tamaulipas porque además consolida a Nuevo Laredo como la principal frontera comercial de América Latina, mejora la movilidad regional al enlazar las zonas industriales de Coahuila y Nuevo León con el principal puente fronterizo de México con Estados Unidos.

Asimismo, impulsa el desarrollo económico pues la construcción y operación del corredor generarán miles de empleos directos e indirectos, además de fomentar el turismo e incentivar inversiones en comercio, servicios, vivienda e infraestructura alrededor de las estaciones ferroviarias y enlaza al norte con el centro del país.

Lajous detalló que ya concluyeron los trabajos de desmonte y despalme en 178 kilómetros del trayecto, además de que se construyeron 31 kilómetros de terraplén y 48 obras de drenaje, mientras permanecen activos 18 frentes de trabajo.