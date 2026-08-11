Funo coloca 7 mil 500 mdp en bonos verdes

Torre Mítikah, una de las principales propiedades de Funo.

Fibra Uno (Funo) colocó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 7 mil 500 millones de pesos en dos bonos con etiqueta verde. El apetito del mercado se tradujo en una sobredemanda de 18 mil millones de pesos, más del doble de lo colocado.

La Fibra explicó en un comunicado que el dinero recaudado será utilizado para refinanciar deuda.

El Tip: Con la emisión Funo busca reafirmar su liderazgo en ASG en la industria, así como la fortaleza de su valor crediticio.

Además detalló que, del monto total, 4 mil 300 millones de pesos corresponde a un bono con vencimiento en julio de 2036. Mientras que 3 mil 200 millones de pesos tiene un vencimiento en agosto de 2029.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 11 de agosto de 2026

“Con esta emisión verde, Funo reafirma su liderazgo en ASG en la industria, así como la fortaleza de su valor crediticio y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio”, declaró.

La emisión tuvo una calificación de AAA(mex) / HR AAA por parte de Fitch y HR Ratings, respectivamente.

De esta manera, Funo volvió a colocar bonos verdes en el mercado tras hacerlo en el primer trimestre de 2025 cuando emitió dos bonos quirografarios vinculados a la sostenibilidad.

En aquella ocasión colocó 500 millones de dólares con vencimiento en enero de 2032 y 300 millones de dólares con vencimiento en enero de 2037. Con el monto recaudado, la Fibra pudo liquidar de forma anticipada un bono de 800 millones de dólares.

Información de Funo refiere que, al cierre del segundo trimestre de 2026, las fuentes de financiamiento la empresa consisten en emisiones de bonos nacionales e internacionales, acceso a créditos hipotecarios, acceso a líneas revolventes y dos líneas revolventes comprometidas.