SHCP fortalece marco contra lavado

Para prevenir el lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas para robustecer el marco legal.

A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) forman parte de la implementación de las reformas a la Ley y a su reglamento publicadas en los dos últimos años, respectivamente.

De acuerdo con la información, las nuevas reglas desarrollan las disposiciones, establecen criterios para su aplicación y precisan las obligaciones de los sujetos obligados, así como las atribuciones de las autoridades responsables de su implementación, supervisión

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y verificación.

La dependencia explicó que entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.

Lo anterior se reflejará en que quienes realizan Actividades Vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Las reglas publicadas por Hacienda también fortalecen las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos.

De igual forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de sus unidades, ejercerán sus atribuciones bajo un Enfoque Basado en Riesgo, orientando las acciones de supervisión y verificación hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero.