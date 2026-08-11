Plataformas amortiguan caída del empleo en julio

Durante julio, los puestos de trabajo tradicionales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registraron una disminución de 29 mil 823; sin embargo, la incorporación de 10 mil 273 empleos asociados a plataformas digitales amortiguó la caída, con lo que el saldo general fue una pérdida de 19 mil 550 plazas durante el séptimo mes del año.

De acuerdo con las cifras del instituto, al cierre de julio se contabilizaron 22 millones 760 mil 154 empleos formales, una reducción mensual de 0.1 por ciento, relacionada, entre otros factores, con la estacionalidad por el fin del ciclo escolar y la etapa descendente del ciclo agrícola.

El Dato: Alrededor del 86.6 por ciento aumentó en un año los puestos de trabajo asociados a plataformas digitales y con lo cual sumó más de 115 mil plazas laborales.

Pese a la baja, el número de empleos formales totales representó la cuarta cifra más alta desde que se tiene registro y la mayor para un mes de julio.

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Del total, 87 por ciento correspondió a puestos permanentes y 13 por ciento a eventuales. Sólo los primeros alcanzaron 19 millones 797 mil 516 plazas, la tercera cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

59 mil 414 puestos asociados a trabajadoras del hogar en julio

En el acumulado de enero a julio se generaron 243 mil 078 empleos, de los cuales 95.4 por ciento fueron permanentes. Mientras que en los últimos 12 meses se sumaron 326 mil 987 puestos, equivalentes a un crecimiento anual de 1.5 por ciento.

El reporte del IMSS detalló que al cierre de julio se contabilizaron un millón 591 mil 030 personas beneficiadas por la reforma en materia de plataformas digitales, de las cuales 247 mil 900 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron registradas por 18 plataformas como puestos de trabajo.

VARIACIÓN ı Foto: Especial

Respecto a junio, este segmento incorporó 10 mil 273 plazas, un incremento de 4.3 por ciento. Así, mientras los puestos tradicionales pasaron de 22 millones 542 mil 077 en junio a 22 millones 512 mil 254 en julio, los correspondientes a plataformas avanzaron de 237 mil 627 a 247 mil 900.

A un año de la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales al IMSS, este tipo de empleos acumuló un aumento de 115 mil 059 plazas, equivalente a un crecimiento de 86.6 por ciento. El salario promedio diario asociado a estos puestos se ubicó en 415.6 pesos.

TRANSPORTE. El documento enviado por el IMSS refiere que transportes y comunicaciones registró el mayor crecimiento anual del empleo, con 7.5 por ciento, seguido del sector extractivo, con 4.3 por ciento, y los servicios sociales y comunales, con 3.3 por ciento.

En tanto, el sector agropecuario presentó una caída anual de 5.6 por ciento, mientras que la industria de la transformación retrocedió 0.7 por ciento. Por entidad, Baja California encabezó los avances con 7.0 por ciento y Oaxaca con 5.8 por ciento; en el extremo contrario, Campeche registró una disminución de 7.3 por ciento.

Respecto a los salarios, el IMSS aseguró que el pago base alcanzó 673.9 pesos diarios en julio, el nivel más alto para cualquier mes desde que se tiene registro. En comparación con el mismo periodo de 2025, significó un aumento nominal de 42.4 pesos.

Por su parte, el IMSS reportó un millón 13 mil 054 registros patronales, 2 mil 046 menos respecto a junio y una disminución anual de 2.5 por ciento.