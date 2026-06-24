¿Quién es la esposa de Memo Ochoa y cuántos hijos tiene? Así es la familia del histórico portero de México

Karla Mora y sus tres hijos han sido el principal respaldo del histórico arquero durante su carrera en México y Europa.

Tras despedirse de los Mundiales con la Selección Mexicana ante Chequia, muchos aficionados se preguntan quiénes son las personas que han acompañado a al portero mexicano Guillermo Ochoa durante su histórica carrera.

Memo está casado con Karla Mora, una exmodelo y diseñadora mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, y juntos tienen tres hijos: Luciana, Guillermo y Karla. La familia ha acompañado al histórico arquero durante gran parte de su carrera, incluyendo sus aventuras por Europa y su larga trayectoria con el Tricolor.

El Mundial 2026 marcó un momento especial para el guardameta de 40 años. Luego de ingresar en el partido ante Chequia, Ochoa Magaña sumó minutos en su sexta Copa del Mundo y vivió una emotiva despedida del combinado nacional, selección con la que construyó una de las carreras más importantes en la historia del futbol mexicano.

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Histórico, nuestro capitán. ♥️🇲🇽



Un legado inigualable para Guillermo Ochoa ✨#SomosMéxico pic.twitter.com/KOGcTTBIZL — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

A lo largo de más de dos décadas como profesional, Memo Ochoa se convirtió en un referente dentro y fuera de las canchas. Sus memorables actuaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 lo colocaron entre los futbolistas más queridos por la afición mexicana, pero detrás de cada logro siempre estuvo el respaldo de su familia.

¿Quién es Karla Mora, la esposa de Memo Ochoa?

Karla Mora es una exmodelo y diseñadora mexicana que inició su relación con Memo Ochoa en 2009. Después de varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 8 de julio de 2017 en Ibiza, España, en una ceremonia privada rodeada de familiares y amigos cercanos.

Durante los años en que el arquero militó en clubes de Francia, España, Bélgica, Italia y Portugal, Karla se convirtió en uno de sus principales apoyos, acompañándolo en cada una de las etapas de su carrera y priorizando la estabilidad familiar mientras construían su vida lejos de México.

Aunque suele mantener un perfil discreto, en distintas ocasiones ha aparecido junto al guardameta en eventos públicos y publicaciones familiares, convirtiéndose en una figura constante durante la trayectoria del exportero del América.

Los tres hijos que acompañaron el sueño mundialista de Memo

El matrimonio tiene tres hijos. La mayor es Luciana, nacida en 2013; le sigue Guillermo, nacido en 2015; y la menor es Karla, quien llegó al mundo en 2019.

La familia suele compartir algunos momentos especiales a través de redes sociales, donde muestran viajes, celebraciones y actividades cotidianas. Sin embargo, han procurado mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.

Uno de los momentos más emotivos en el cierre de la carrera internacional de Ochoa ocurrió recientemente durante una entrevista para FIFA.

Ahí, el histórico guardameta leyó una carta escrita por su hija Luciana, quien le expresó su admiración y agradecimiento por todo lo que representa como padre y futbolista.

Las palabras de la pequeña provocaron que Memo se quebrara emocionalmente frente a las cámaras, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados mexicanos.

Mientras el Tri continúa su participación en el Mundial 2026, Ochoa comienza a escribir el último capítulo de una carrera inolvidable. Y aunque su historia con la Selección Mexicana está cerca de terminar, el apoyo de su familia seguirá siendo una de las grandes fortalezas detrás de una de las máximas leyendas del futbol nacional.

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