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México vs. Chequia: Así fue el primer gol de la Selección Mexicana (VIDEO)

La Selección Mexicana se adelanta en el marcador y se afianza en el liderato del Grupo A

Mateo Chávez fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Ciudad de México.
Mateo Chávez fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Ciudad de México. Foto: Reuters
Por:
La Razón Online

El primer gol de la Selección Mexicana cayó producto de una gran jugada de recuperación de Luis Romo, quien filtró un pase a Mateo Chávezy este se encargó de abrir el marcador para los dirigidos por Javier Aguirre y así acercarse al objetivo de tres partidos, tres triunfos y nueve dianas.

Al minuto 54, Chávez condujo la redonda hasta los linderos del área para cruzar ante la salida del portero Matej Kovar y mandar la pelota al fondo de las redes.

La afición azteca llenó el Estadio Ciudad de México, los cánticos a favor del Tricolor aparecieron en todo momento y eso fue un aliciente para que los que hoy vistieron de blanco pudieran hacerse presentes en la pizarra.

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Desde el silbatazo inicial México se apoderó de la redonda e intentó por los costados hacer daño, pero también en contadas ocasiones buscó el centro para que Luis Romo repartiera el juego y se pudiera llegar por el medio del campo.

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