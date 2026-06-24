México vs. Chequia: Así fue el primer gol de la Selección Mexicana (VIDEO)

Mateo Chávez fue el encargado de abrir el marcador en el Estadio Ciudad de México.

El primer gol de la Selección Mexicana cayó producto de una gran jugada de recuperación de Luis Romo, quien filtró un pase a Mateo Chávezy este se encargó de abrir el marcador para los dirigidos por Javier Aguirre y así acercarse al objetivo de tres partidos, tres triunfos y nueve dianas.

Al minuto 54, Chávez condujo la redonda hasta los linderos del área para cruzar ante la salida del portero Matej Kovar y mandar la pelota al fondo de las redes.

🇲🇽 México 1-0 Chequia 🇨🇿



GOOOOOOOOOL MATEO CHAVEZ EN SU DEBUT MUNDIALISTApic.twitter.com/zsxcy0DkzN — Alee (@ImAleeJeje) June 25, 2026

La afición azteca llenó el Estadio Ciudad de México, los cánticos a favor del Tricolor aparecieron en todo momento y eso fue un aliciente para que los que hoy vistieron de blanco pudieran hacerse presentes en la pizarra.

Miles de voces, un mismo sentimiento. ❤️



Nuestros Incondicionales vuelven a llenar las tribunas de color, pasión y orgullo para acompañar a México en una nueva noche mundialista. ✨



Ustedes también juegan este partido. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/x1HHyuzvMz — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Desde el silbatazo inicial México se apoderó de la redonda e intentó por los costados hacer daño, pero también en contadas ocasiones buscó el centro para que Luis Romo repartiera el juego y se pudiera llegar por el medio del campo.

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