¡Neymar regresa a un Mundial!... Así fue su esperado debut con Brasil ante Escocia (VIDEO)

Carlo Ancelotti recuperó a Neymar, una de sus principales figuras antes de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Neymar finalmente tuvo su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero brasileño ingresó en la recta final de la victoria de Brasil por 3-0 sobre Escocia y disputó sus primeros minutos del torneo, luego de superar la lesión muscular que lo dejó fuera de los dos partidos iniciales de la Canarinha.

El regreso del número 10 del “Scratch du Oro” era una de las noticias más esperadas por la afición brasileña. Carlo Ancelotti ya había adelantado que Neymar estaría disponible para la tercera jornada de la fase de grupos y cumplió su promesa al darle ingreso cuando el partido ya estaba encaminado y el liderato del Grupo C prácticamente asegurado.

Neymar returns in Brazil shirt after after 981 days! 🥹 #Brazil #SCOBRA pic.twitter.com/ddjvJkC50j — The Final Whistle (@Rufus_45) June 24, 2026

Más allá del resultado, la imagen de Neymar nuevamente con la camiseta verdeamarela en un mundial se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada.

El regreso más esperado del “Scratch du Oro”

El atacante del Santos ingresó al minuto 76 y de inmediato se involucró en el juego ofensivo de la Verdeamarela. Se hizo cargo de algunas jugadas a balón parado, participó en la circulación del equipo y hasta tuvo una oportunidad para estrenarse como goleador en el torneo.

Tras un enganche dentro del área, Neymar sacó un disparo de pierna derecha que obligó al arquero escocés Angus Gunn a intervenir para evitar el cuarto gol brasileño.

La actuación fue breve, pero suficiente para confirmar que una de las máximas figuras del futbol mundial está lista para competir nuevamente al más alto nivel.

Neymar volvió a jugar una Copa del Mundo por primera vez desde Catar 2022, ingresando en la victoria 3-0 de Brasil sobre Escocia.



La Canarinha aseguró el liderato del Grupo C con doblete de Vinicius Jr. y un gol de Matheus Cunha, mientras los fanáticos celebraron el esperado… pic.twitter.com/1rP9QH3k9k — Molusco (@Moluskein) June 25, 2026

Casi tres años después, volvió a jugar con Brasil

La última aparición oficial de Neymar con la Selección Brasileña había sido el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión durante un partido de las eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay.

Desde entonces, el delantero atravesó una larga recuperación marcada por problemas físicos que incluso pusieron en duda su presencia en el Mundial 2026. Sin embargo, logró recuperar continuidad con el Santos y terminó entrando en la convocatoria definitiva del técnico italiano Ancelotti.

Ahora, con la clasificación a los dieciseisavos de final y Neymar nuevamente disponible, la Canarinha recupera a uno de sus futbolistas más determinantes justo cuando comienza la etapa más exigente del torneo.

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