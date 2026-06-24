Brasil golea a Escocia y avanza de ronda como líder de grupo; los europeos sueñan con el pase

Brasil celebra uno de sus goles ante Escocia en la Copa del Mundo 2026

La Selección Brasileña cumplió con los pronósticos y terminó líder del Grupo C de la Copa del Mundo 2026 luego de golear a 3-0 a Escocia, con lo que suma 15 ediciones consecutivas del torneo avanzando a la ronda de eliminación directa.

A pesar de la derrota, el conjunto europeo sueña con avanzar a los 16vos de final como uno de los mejores terceros lugares. El Ejercito de Tartán tiene tres puntos, pero debe esperar a que se definan el resto de partidos para conocer su destino.

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¡Apareció Cunha! Pero qué jugada colectiva hicieron



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Brasil tuvo un arranque lento, pero las graves desatenciones defensivas escocesas abrieron la puerta para que Vinícius Jr anotara un doblete en la primera parte y Matheus Cunha pusiera los cartones definitivos en el duelo.

Vini abrió el marcador al minuto 7′, luego de aprovechar un error en zona baja. Scott Mckenna intentó dar un pase al centro, pero la presión de los sudamericanos fue tan eficaz que dejó al ariete del Real Madrid mano a mano con el arquero rival, Angus Gunn. Solo lo tuvo que driblar para el 1-0.

En el segundo gol pasó algo similar. Brasil presionó la salida de Escocia, que perdió la redonda en tres cuarto de cancha. Un centro techó una pésima salida de Gunn, quien no pudo cortar el envío y Vinícius remató de cabeza para la segunda diana de la noche.

¡GOLAZOOO DE VINI! ¡AHORA SÍ DOBLETE!🔥💥



Vini mete un cabezazo letal y pone ahora sí el 2-0



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Brasil no falta a segunda ronda del Mundial desde 1970

La Canarinha, que ha estado presente en cada una de las 23 ediciones del torneo, superó la fase de grupos por decimoquinta vez al hilo. La racha arrancó en México 1970 y desde entonces nunca han quedado eliminados en primera ronda.

Para la última vez que Brasil no avanzó a la fase de KO o sus derivados (como en España 82 que se jugó un sistema de tres fases), hay que remontarse hasta Inglaterra 1966, cuando regresaron a casa tras solo disputar tres duelos.

En el certamen realizado en suelo británico, el Scratch do Ouro se calificó como campeón defensor al haber conquistado su segundo título cuatro años antes. Pero las cosas no salieron como se esperaba. Iniciaron con victoria 2-0 sobre Bulgaria, pero después perdieron dos duelos seguidos.

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Sin Pelé, que se perdió el juego por lesión, la Selección Brasileña cayó por 3-1 ante Hungría y después, por el mismo marcador, sucumbieron a manos de Portugal, ya con El Rey en cancha. De hecho esa es la única derrota de Pelé en 14 partidos del Mundial.

En toda la historia de la Copa del Mundo, los pentacampeones solo han sido eliminados en fase de grupos dos veces. A la mencionada edición de 1966, se le suma su participación en Uruguay 1930, la primera justa de la FIFA.

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