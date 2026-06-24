¿Cómo serán los cruces en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Francia es una de las ya clasificadas a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 empiezan el próximo domingo 28 de junio, cuando se lleve a cabo el primer partido correspondiente a la segunda fase de la justa que organizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá, justo un día después de que la etapa de grupos llegue a su fin.

Los dos primeros lugares de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros disputarán esta fase del campeonato, en la que varios de los que terminen líderes enfrentarán a terceros, aunque no en todos los casos será así, pues habrá duelos de primero contra segundo e incluso entre sublíderes.

How things stand heading into the final group stage matchday. 🔢#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedarán completamente definidas el sábado 27 de junio, cuando se dispute la tercera jornada de los pelotones J, K y L. Sin embargo, entre miércoles y viernes se sabrá cómo se jugarán la mayoría de los encuentros.

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Así serían los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Después de dos jornadas completas en el Mundial 2026 ya se vislumbra cómo quedarían varios de los cruces de dieciseisavos de final. Sin embargo, los resultados de la última fecha alterarán el orden de los clasificados en más de un grupo.

En estos momentos, México, con el liderato asegurado del Grupo A, se mediría ante Escocia, tercera del C, en el Estadio Azteca el próximo 30 de junio.

Estados Unidos, por su parte, se vería las caras con Argelia, tercera del sector J; mientras que Argentina, vigente campeona del orbe, chocaría ante Uruguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Juegos de dieciseisavos de final tras dos jornadas

Alemania vs Paraguay

Francia vs Suecia

Corea del Sur vs Suiza

Países Bajos vs Marruecos

Portugal vs Ghana

España vs Austria

Estados Unidos vs Argelia

Egipto vs República Checa

Brasil vs Japón

Costa de Marfil vs Noruega

México vs Escocia

Inglaterra vs Cabo Verde

Argentina vs Uruguay

Australia vs Irán

Canadá vs Bélgica

Colombia vs Croacia

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos de final?

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo durante seis días, del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio.

El primer juego será entre el segundo lugar del Grupo A y el sublíder del sector B en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En estos momentos, dicho cotejo sería entre las selecciones de Corea del Sur y Suiza.

México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia aseguraron su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una jornada antes de que acabe la fase de grupos.

EVG