Inglaterra no puede con Ghana y ambos firman el cuarto empate sin goles en la Copa del Mundo 2026

Inglaterra y Ghana no se hicieron daño en la segunda jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra y Ghana firmaron el cuarto 0-0 en lo que va del Mundial 2026 tras su duelo en Boston. Los dirigidos por Thomas Tuchel intentaron abrir el cerrojo de los africanos, principalmente en la parte complementaria, pero la falta de ideas y el travesaño se lo impidieron.

Fue un primer tiempo muy flojo en Boston, en el que el primer disparo se presentó hasta el minuto 44, cuando el conjunto africano tuvo un tiro de esquina a favor tras un remate de Antoine Semenyo.

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Los tres leones respondieron justo antes del descanso con la primera ocasión para el delantero y goleador Harry Kane, en otra acción que también terminó en saque de esquina. Pero la primera parte culminó sin un tiro a portería.

Inglaterra no puede romper el cerrojo de Ghana

Inglaterra se volcó al ataque en el segundo tiempo y la primera la tuvo Harry Kane con un remate de zurda que se fue desviado al minuto 48. Los dirigidos por Thomas Tuchel tuvieron una doble ocasión al 57′, con sendos disparos de Noni Madueke y Anthony Gordon.

Ghana prácticamente apostó a conservar el cero en su marco y a esperar agarrar mal parados a los dirigidos por Thomas Tuchel para tener una oportunidad por la vía del contragolpe.

Inglaterra tuvo la ocasión más clara del juego al minuto 87. Nico O’Reilly remató de cabeza y el balón pegó en el travesaño, el esférico le quedó a Harry Kane quien sacó un potente disparo que mandó muy por arriba de la portería.

Próximos partidos de Inglaterra y Ghana en la Copa del Mundo 2026

Inglaterra y Ghana vuelven a la actividad el próximo sábado 27 de junio, cuando afronten la tercera y última jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026.

El equipo de la rosa se verá las caras con Panamá, en duelo a desarrollarse en Nueva Jersey, en el estadio en el que el próximo domingo se llevará a cabo la gran final del torneo tripartita.

Por su parte, las Estrellas Negras enfrentan a Croacia en el estadio de las Águilas de Filadelfia de la NFL.

EVG