Georgina Rodríguez y la impresionante celebración por los dos goles de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026 (VIDEO)

La modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, festejó los dos goles que el delantero hizo en el 5-0 que Portugal le propinó a Uzbekistán en a segunda jornada del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, tantos que fueron los primeros en la justa tripartita para el Comandante.

En una de sus instastories, la también empresaria publicó una foto en la que CR7 aparece festejando su segundo tanto contra la selección asiática, al tiempo que ella muestra el número 2 en sus dos manos, mientras tiene puesto precisamente un jersey del atacante lusitano.

Georgina Rodríguez festejó en redes sociales los dos goles de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán en el Mundial 2026. ı Foto: IG @georginagio

“Día de partido”, fue el breve mensaje con el que Georgina Rodríguez acompañó su historia en Instagram, donde también compartió la publicación que la selección portuguesa presumió de la celebración de Cristiano Ronaldo tras su segunda diana contra Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo aparece en la Copa del Mundo 2026

Después de un gris debut de Portugal y Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo 2026, el Bicho apareció en un momento clave del torneo para abrir la goleada de 5-0 sobre Uzbekistán, resultado con el que los dirigidos por Roberto Martínez lograron su primer triunfo en la competencia.

Fue un día redondo para CR7, pues además del triunfo se convirtió en el primer futbolista en la historia en hacer gol en seis Mundiales varoniles de la FIFA.

La abultada victoria sobre Uzbekistán le permitió a Portugal llegar a cuatro puntos en el Grupo K de la Copa del Mundo 2026, un resultado que acerca a la Seleção das Quinas a los dieciseisavos de final.

¿Cuándo juegan otra vez Portugal y Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo y Portugal volverán a las canchas el próximo sábado 27 de junio, cuando enfrenten a la Colombia de James Rodríguez en la tercera y última fecha del Grupo K de la Copa del Mundo 2026.

El cotejo entre lusitanos y cafeteros se llevará a cabo en Miami, Florida. Desde que se llevó a cabo el sorteo, es uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del certamen que organizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

EVG